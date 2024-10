Supercoppa Uisp 2024. Il bis dei Kickers Narnali

Sono i Kickers Narnali a vincere la Supercoppa Uisp 2024. I campioni in carica del campionato provinciale di calcio a 11 iniziano la stagione così come l’avevano chiusa, imponendosi anche nella competizione inaugurale della nuova annata sportiva amatoriale. Il successo arriva col punteggio di 3-1 al cospetto del Prato Asd, formazione reduce dal trionfo in primavera nella Coppa Bruschi. A sbloccare il risultato sono proprio i Kickers Narnali col solito Sciannamè, ma gli avversari fanno subito capire che la partita sarà tirata e pervengono al pari. Si va così al riposo. Nella ripresa la gara corre sul filo dell’equilibrio fino al 2-1 firmato da Guarnieri. A questo punto gli avversari, in un "Chiavacci" caratterizzato da una buona cornice di pubblico, si gettano all’attacco alla ricerca del pari. Una situazione che però favorisce i Kickers che con Felici insaccano il 3-1 che significa vittoria e primo titolo stagionale in bacheca per la quotata formazione pratese. Archiviato il capitolo Supercoppa, adesso spazio per il campionato Uisp con la corsa verso il titolo che si rinnova anche quest’anno in un girone unico per quel che riguarda la prima fase. Alla fine della regular season le prime due squadre classificate accederanno direttamente alle semifinali, mentre la terza, quarta, quinta e sesta si scontreranno nei play off: partite singole, in casa della miglior classificata (terza contro sesta, quarta contro quinta). In caso di parità dopo i tempi regolamentari supererà il turno la squadra con il migliore piazzamento durante la regular season. Le vincenti dei play off affronteranno poi la prima e la seconda classificata per decidere chi giocherà al finale provinciale e trovare la squadra che potrà disputare la fase regionale. Le squadre classificate dalla settima in poi parteciperanno invece alla "Coppa Bruschi". La prima giornata mette di fronte: Vergaio 2003 - Verag Prato Est, Real Chiesanuova - Sant’Ippolito, Tavola 1924 - Olimpia Prato, Polisportiva Sant’Andrea - Signa 2007, Kickers Narnali - Phoenix 2012, Prato Asd - Sporting Prato City, Bellini Giacomo Bacchereto - Giusti Stefano Comeana. Riposa la Polisportiva Il Sogno.

L.M.