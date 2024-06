Superlega, subito applausi nelle finali. Brindano Avengers, Umbertiana e Maccaretolo

Avengers, Doma Maccaretolo e Umbertiana sono le prime vincitrici delle finali di calcio amatori over 35 e calcio a sette al ‘Paolo Mazza’. Nel pomeriggio di venerdì ha preso il via la due dell’atto conclusivo del progetto ‘Superlega’ Uisp-Csi Ferrara con la collaborazione della Spal e patrocinio del Comune di Ferrara. In totale quattordici formazioni a contendersi i titoli dopo una stagione di gironi all’italiana e fase play che ha definito le finaliste della ‘Superlega’. Una prima giornata allo stadio ‘Paolo Mazza’ che è stata ‘baciata’ dal sole a cornice di una festa collettiva del calcio amatoriale e dell’inclusione sociale.

Il programma, infatti, è iniziato con la tradizionale partita amichevole dei ragazzi ‘speciali’, tra Società Casa&Lavoro e Format Asd. Grande l’entusiasmo visto da questi ragazzi per poter giocare allo stadio, applausi e tifo dagli spalti. Al termine premiazione finale delle due formazioni con una targa a ricordo della giornata, a consegnarle la presidente Uisp comitato di Ferrara, Eleonora Banzi e il presidente del Csi Ferrara, Enrico Venturini. Un pomeriggio che è proseguito con il programma delle partite amatoriali del progetto ‘Superlega’. A seguire, infatti, si è tenuta la finale della categoria calcio a 7 tra Avengers e Idra Ferrariae, si tratta di una novità rispetto alle precedenti edizioni.

A vincere sono stati gli Avengers, realizzando 6 reti contro le due di Idra Ferrariae. Il capocannoniere della categoria calcio a 7 è stato Elia Temporin dell’Idra Ferrariae. Altra finale quella della categoria over 35 serie ‘B’ tra Veloce Contrapò e Domo Maccaretolo, con vittoria di quest’ultima con il punteggio di 3-0. A chiudere in campo la categoria over 35 serie ‘A’ tra Umbertiana e Portoverrara, una partita che ha visto prevalere la formazione polesana con il risultato di 3-0. In archivio la prima giornata delle finali del progetto ‘Superlega’, l’attenzione è per la seconda giornata allo ‘Stadio Paolo Mazza’. Il programma odierno delle finali avrà inizio alle 16.30 con la categoria over35 ‘cempion lig’ tra i mitici ‘Hurly Burly’ e Borgorosso, anche questa una novità di questa edizione, alle 18 sarà la volta della categoria amatori serie ‘B’ tra Corlo e Corporeno, poi alle 19.30 categoria amatori ‘A2’ Polisportiva Bianco Azzurra e Guercino, a seguire alle 20.45 premiazione capocannoniere amatori, a completare la giornata alle 21 categoria amatori sere ‘A1’ tra Amatori Costa e Primaro.

Mario Tosatti