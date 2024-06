Superlega Uisp-Csi, il gran finale al Mazza

Le finali di calcio amatori, over 35 e calcio a sette al ’Mazza’.

Ieri si è svolta la presentazione del progetto ‘Superlega’ Uisp-Csi Ferrara con la collaborazione della Spal e patrocinio del Comune di Ferrara, che si terrà nelle giornate di venerdì 14 e domenica 16 giugno allo stadio. Presenti l’assessore allo sport del Comune di Ferrara, Andrea Maggi, il direttore generale della Spal, Corrado Di Taranto, i presidenti di Uisp e Csi Ferrara, Eleonora Banzi ed Enrico Venturini, il referente del settore calcio Uisp Giancarlo Beltrami. In apertura Corrado Di Taranto ha spiegato: "Siamo felici di continuare con questa tradizione, ospitando le finali di calcio amatori e over allo stadio Paolo Mazza, che sarà protagonista richiamando molti tifosi per un appuntamento orami consolidato per il territorio". L’assessore Andrea Maggi ha sottolineato che "si tratta di una bella manifestazione calcistica che vede insieme due enti di promozione sportiva Uisp e Csi, a loro ringraziamenti e complimenti per quanto hanno fatto". Si parte venerdì 14 giugno alle 18.30 partita amichevole dei ragazzi ‘speciali’, tra Società Casa&Lavoro e Format Asd, a seguire alle 19.30 finale categoria calcio a 7 tra Avengers e Idra Ferrariae, si tratta di una novità rispetto alle precedenti edizioni. Alle 20.30 categoria over 35 serie ‘B’ tra Veloce Contrapò e Domo Maccaretolo, 21.30 premiazione capocannoniere over35, per chiudere alle 21.45 categoria over 35 serie ‘A’ tra Umbertiana e Portoverrara. Domenica 16 giugno inizio alle 16.30 categoria over35 ‘cempion lig’ tra i mitici ‘Hurly Burly’ e Borgorosso, anche questa una novità, alle 18 categoria amatori serie ‘B’ tra Corlo e Corporeno, 19.30 categoria amatori ‘A2’ Polisportiva Bianco Azzurra e Guercino, a seguire alle 20.45 premiazione capocannoniere amatori, poi alle 21 categoria amatori sere ‘A1’ tra amatori Costa e Primaro.

Mario Tosatti