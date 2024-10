Svolta al Ravenna Women. Miftah è il nuovo mister

Manuel Pignatelli non è più l’allenatore del Ravenna Women. Lo ha deciso la società in seguito all’inizio stentato della stagione ravennate, con 1 solo punto in sei partite, 3 gol fatti e 21 subiti. A difesa del tecnico va detto che la rosa è stata completata con molto ritardo anche se dopo un buon momento, la squadra ha subito 13 gol nelle ultime due partite, un po’ troppe anche per una squadra in via di costruzione. "A Pignatelli – si legge nel comunicato – vanno i nostri ringraziamenti per aver guidato la squadra in questo difficile inizio di stagione e un in bocca al lupo per il prosieguo della sua stagione sportiva".

Per risollevare le sorti di una squadra in difficoltà, anche offensiva, il club ha ben pensato di affidarsi ad un bomber di razza, il 44enne Moulay Hicham Miftah, 20 anni di carriera italiana e più di 30 gol tra i professionisti, tra le altre a Catania, Brescello, Reggiana e una lunga permanenza al Lentigione (che ha trascinato a suon di gol dall’Eccellenza alla serie D), dopo aver iniziato nel 2000 nell’allora Crociati Parma in serie D. Da allenatore, in campo femminile, Miftah si è ben distinto con le parmensi del Felino. "Diamo il benvenuto al nuovo tecnico – conclude il Ravenna – certi che la sua esperienza e i successi ottenuti sia come calciatore professionista, sia come tecnico in ambito maschile ma soprattutto femminile, saranno fondamentali per tornare al livello a cui la società ambisce".

u.b.