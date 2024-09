Svolta tra i pali. Dopo il ko di Tirelli la società corre ai ripari. Ingaggiato il portiere Stacchiotti (2006)

L’infortunio di Domiziano Tirelli, arrivato nei minuti finali della partita di domenica corsa con il Montevarchi, ha portato la Robur all’acquisto di un nuovo portiere 2006: si tratta di Niccolò Stacchiotti (nella foto). Nato a Gubbio, un passato nel settore giovanile del Perugia, il giovane estremo difensore, come spiega la società, "è dotato di grande reattività e fisicità, caratteristiche che lo rendono un giocatore di assoluta affidabilità. Stacchiotti arriva in bianconero dopo l’esperienza proprio con il Gubbio, formazione con cui è arrivato a coprire il ruolo di terzo portiere in prima squadra. Benvenuto a Siena, Niccolò!". Sarà quindi lui il ‘braccio destro’ di Andrea Giusti nelle prossime settimane. "L’infortunio patito costringerà Tirelli a stare fuori da un mese a tre mesi – ha spiegato mister Magrini –: non ci sono fratture, ma ha subìto una lussazione. Probabilmente sarà interessato anche il tendine. Martedì il ragazzo verrà sottoposto a una visita specifica e si saprà se dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico o meno". Questo pomeriggio, contro la Flaminia Civita Castellana, in ogni caso, giocherà Giusti. "Sì, sia per rispetto di Andrea, sia perché Stacchiotti si è aggregato al gruppo appena tre giorni fa – ha chiuso il mister bianconero –, sarebbe imprudente mandarlo in campo già oggi".