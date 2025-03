Tabù Lungobisenzio: Prato ko con il Tau

Prato 0 Tau Calcio 2

Prato (3-4-1-2): Gariti; Videtta (dal 65’ Magazzù), Galliani, Diana; Limberti, Azizi (dal 54’ Iuliano), Mazza (dal 70’ Rossi), Girgi; Di Stefano; Barbuti (dal 54’ Remedi), Pereira Lopez (dal 54’ Cozzari). A disposizione Caroti, Ciavarelli, Conson, Giusti. All. Mariotti.

Tau (4-3-1-2): Cabella; Barsi, Meucci, Biagioni, Sichi (dal 65’ Manetti); Bernardini, Atzeni (dal 75’ Lombardo), Zanon; Bartelloni (dal 54’ Bruzzo), Motti (dall’88’ Negro); Carcani (dal 70’ Andolfi). A disposizione Pierallini, Ivani, Belluomini, Lombardo, Grossi. All. Venturi.

Arbitro: Omar Abou El Ella di Milano, coadiuvato dagli assistenti Nicola Mascia di Cagliari e Mauro Ignazio Cordeddu di Cagliari.

Marcatore: Motti su rigore al 53’ e all’85’.

Note: Circa 300 spettatori. Ammoniti Galliani, Atzeni, Gariti, Magazzù. Recupero 1’ pt, 5’ st.

E’ tabù Lungobisenzio per il Prato. Dopo l’illusoria affermazione ai danni dello United Riccione, travolto 4-0, i biancazzurri incappano nel terzo ko consecutivo sul campo amico. In occasione della 29ª giornata del girone D di Serie D, il Tau Calcio conquista l’intera posta in palio imponendosi 2-0. Decisiva la doppietta nella ripresa di bomber Motti. I lanieri non impensieriscono praticamente mai il portiere rivale Cabella, rendendosi protagonisti dell’ennesima prestazione mediocre. L’unica nota positiva? II vantaggio immutato sulla zona playout, ancora distante sei lunghezze. La salvezza diretta è ormai ad un passo, ma il finale di annata rischia di trasformarsi in un lungo e stancante countdown fino al triplice fischio dell’ultimo turno.

Venendo alla cronaca del match nei primi 20 minuti di gioco vince la noia: tanti sbadigli e neppure una chance da rete. Questo almeno fino al 27’, quando la palla persa da Mazza spiana la strada per il contropiede degli ospiti, con il traversone di Carcani a trovare Zanon, la cui conclusione al volo termina la propria corsa fuori di pochissimo. In apertura di ripresa ci prova Motti, ma la mira non è precisa. Stesso discorso dall’altra parte per il destro di Limberti.

L’episodio che sblocca il punteggio si registra al 52’: sul lancio lungo di Sichi, Carcani sfugge a Diana e salta Gariti che lo atterra in area. Il direttore di gara indica immediatamente il dischetto, dal quale Motti spiazza il portiere avversario e firma lo 0-1. Mariotti corre immediatamente ai ripari e lancia in campo Remedi, Cozzari e Iuliano. Il Prato reagisce e al 59’ Girgi lascia partire un cross che per un soffio non arriva sui piedi di Remedi e Di Stefano. Dentro vanno pure Magazzù (out Videtta), che si fa subito vedere con un tiro che non inquadra di poco il bersaglio grosso, e Rossi. La rovesciata di Magazzù è spettacolare ma non precisa, mentre sull’altro fronte Limberti la combina grossa all’85’: il retropassaggio del numero 20 verso Gariti diventa un assist perfetto per Motti, che timbra per la seconda volta il cartellino. E’ notte fonda per i lanieri.

Francesco Bocchini