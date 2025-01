Tantalocchi "La vittoria a Sestri vale 6 punti"

Trentadue reti subite nelle prime 19 partite, ad una media di 1,7 a gara, nessuna incassata nelle ultime tre gare. Praticamente nel girone di ritorno Elia Tantalocchi, portiere del Pontedera, non ha ancora subito reti. E considerando che l’ultima volta che si è dovuto piegare per raccogliere la palla dentro alla porta è stato sul gol del perugino Montevago al minuto 26 della ripresa di Pontedera-Perugia 2-1, i minuti di imbattibilità personale per l’ex Sampdoria primavera e al suo primo campionato non giovanile, sono saliti a 289. Sta qui il segnale più importante della svolta iniziata dalla squadra di Menichini, che con 8 punti conquistati nelle ultime 4 partite sta riuscendo a tenersi fuori dai play out ed ha messo nel mirino almeno altre quattro squadre, avanti al massimo di due sole lunghezze.

"Sicuramente quelli presi a Sestri sono tre punti importantissimi – ha commentato proprio Tantalocchi – conquistati in una delle sfide più importanti della stagione. E’ una vittoria che porta un po’ di ossigeno a tutti, diciamo che... vale sei punti. Speriamo di continuare così". "Dopo il pari con la Ternana – prosegue l’estremo difensore – abbiamo avuto più consapevolezza che a Sestri avremmo potuto giocare una grande gara e così è stato. Siamo stati bravi a sventare gli attacchi degli avversari, qualche volta ci ho pensato io, altre volte i difensori, ma anche i centrocampisti. Abbiamo pure sprecato qualche occasione che ci poteva far stare tranquilli durante la partita, e questo ci ha costretto a soffrire fino all’ultimo. Però alla fine l’importante è aver portato a casa i tre punti a casa".

Tre punti che, come detto, hanno permesso al Pontedera di stare sopra la linea dei play out e di avvicinarsi ad un punto dal Gubbio e a due dal trio Carpi, Ascoli e Campobasso, tutte e 4 sconfitte nell’ultimo turno. Ma Tantalocchi non si fa ingolosire: "La classifica è corta, tanto è vero che siamo a tre punti dai play off (i granata ne hanno 24, il Perugia, decimo, è a 27, ndr) però bisogna sempre guardare indietro in classifica, magari a guardare più avanti ci penseremo in futuro".

Quello che invece fa gonfiare il petto è il terzo clean sheet consecutivo, quarto totale dopo lo 0-1 di Gubbio alla 10a giornata: "Tre partite di fila senza subire reti sono un dato molto importante. C’è tanta fiducia e consapevolezza, che magari nel girone di andata non abbiamo trovato. Ora invece siamo più solidi in difesa e a centrocampo e le cose ci stanno girando bene. Ci prendiamo questo clean sheet sperando di continuare anche nelle prossime gare". E domenica al Mannucci contro la Vis Pesaro ci sarà subito un altro bel test visto che i marchigiani hanno il quarto miglior attacco del girone.

