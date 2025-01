Tante assenze in campo per il Siena. Ma domenica si deve invertire la rotta

E’ stato un anno dai due volti, per il Siena, il 2024: pieno di gioia nella parte iniziale, amaro, amarissimo, in quella finale. Il derby con il Livorno ha fatto da spartiacque: dopo la sconfitta con i labronici, la squadra di Magrini ha perso le sue certezze e l’equilibrio, trovando nello stadio Franchi più che un fortino, un ostacolo da superare. Ma il 2024 è ormai alle spalle e già la prima partita del 2025 offrirà a Bianchi e compagni la possibilità di iniziare un nuovo cammino, con il piede giusto: domenica, al vecchio Rastrello, arriverà il San Donato Tavarnelle, per la prima partita del girone di ritorno.

Dopo quattro sconfitte casalinghe consecutive la Robur deve invertire la rotta. Senza sostanziali aiuti dal mercato, con la volontà di recuperare posizioni e con un Hagbe (foto) in meno. Il giovane centrocampista è infatti alle prese con un problema fisico e dovrà saltare la gara con la squadra di Bonuccelli (nelle scorse ore è stato sottoposto ad accertamenti, ne è atteso l’esito per conoscere l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero). Fino a questo momento il classe 2004 non ha trovato molto spazio: in mediana la concorrenza, tra under e over, è stata spietata e più volte la Robur si è trovata costretta a rincorrere il risultato, anziché difenderlo, con il conseguente utilizzo di giocatori dalle caratteristiche diverse rispetto a quelle del numero 14. Hagbe ha raggiunto in infermeria Semprini, Di Gianni e Lollo: il primo, alle prese nelle scorse settimane con una distorsione al ginocchio, è ormai vicino al rientro, da vedere se sarà già per Siena-San Donato Tavarnelle o la domenica successiva, con la squadra impegnata nella trasferta sul campo del Montevarchi; nelle prossime ore lo staff medico bianconero darà il proprio responso.

Non saranno della partita, domenica al Franchi, anche la giovane punta e il centrocampista, ai box entrambi per guai muscolari, che dovrebbero tornare abili e arruolabili alla fine del mese. Di Gianni, per la verità, potrebbe recuperare anche un po’ prima, ma la Robur non vuole correre rischi: le sue condizioni saranno monitorate con attenzione, per evitare ricadute. Rispetto al derby con il Grosseto, ultima partita del 2024, torneranno invece a disposizione Cavallari, prima della sosta non al top della condizione, e Mastalli, di rientro dalla squalifica (adesso il diffidato è Farneti).