Tarros Sarzanese, cinquina per la salvezza. Levanto si arrende alla capolista Bogliasco

Tarros Sarzanese

5

Magra Azzurri

1

TARROS SARZANESE: Blandi, Lucchi, Cristiani, Bergitto, Casciari, Musetti, Neri (75’ Mazzi), Fabiani (27’ Fagandini), Petriccioli (79’ Milone), Tivegna (68’ Mannelli), Giovannoni (70’ Negri). All. Calise.

MAGRA AZZURRI: Cozzolino (33’ Bartolozzi), Leonardi, Caleo, Ortelli, Barabino, Sbarra, Benabbi, Giannarelli (60’ Rizzari), Giannini W. (46’ Salamina), Ballani (72’ Battaglia), Giannini T. All. Putti.

Arbitro: Marcatori: 25’, 31’, 55’ Petriccioli, 38’ Tivegna, 49’ Giannini T., 66’ Di Martino.

SARZANA – La Tarros Sarzanese dilaga con una cinquina e compie un balzo preziosissimo verso la salvezza nel campionato di Promozione. Il successo al "Miro Luperi" nel derby contro il Magra Azzurri consente alla compagine del tecnico Simone Calise di concedersi una boccata di respiro e tenersi a buona distanza di sicurezza dal fondo della classifica. La Tarros Sarzanese ha affrontato il derby con un atteggiamento molto più determinato rispetto agli avversari e dopo qualche avvisaglia i rossoneri sono riusciti a sbloccare con Petriccioli e poi mettere al sicuro la prima frazione di gioco con tre reti di vantaggio. Il Magra Azzurri ha cercato di entrare in partita soltanto nella ripresa dopo essere andato a riposo sotto di 3 reti, ma il gol di Tommaso Giannini abile nello sfruttare un disimpegno non preciso non ha interrotto il monologo dei rossoneri che hanno ripreso le operazioni e chiuso in goleada. Grande protagonista della sfida l’ex Davide Petriccioli, autore di una tripletta.