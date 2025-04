Tarros Sarzanese sfida Sammargheritese nella semifinale di Coppa Italia di Promozione

La Tarros Sarzanese è chiamata ad una grande impresa questa sera in notturna al ‘Miro Luperi” di Sarzana. Alle 20.30 affronterà la Sammargheritese nel ritorno della semifinale di Coppa Italia di Promozione (arbitra Ugolini di Spezia, assistenti Roscelli e Gioia Dainese di Chiavari). Nella gara d’andata al ‘Broccardi’ di Santa Margherita Ligure si imposero gli arancioni di casa con un netto 4-1. Risultato pesante e difficile da ribaltare per il team di Simone Calise che comunque ci proverà dato che nel calcio tutto è possibile e nulla è impossibile. Intanto domenica scorsa in campionato nel girone B di promozione sia sarzanesi che sammargheritesi hanno perduto entrambi fuori casa i primi 2-1 con la Calvarese ed i secondi 3-1 con il Levanto. La compagine di Santa Margherita Ligure è al terzo posto mentre la squadra di Sarzana è settima. Le sfide in campionato tra Tarros Sarzanese e Sammargheritese si sono chiuse sull’1-1 al ‘Luperi’ e con la vittoria per 4-0 al ‘Broccardi’ dei locali.

Paolo Gaeta