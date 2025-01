Tau cala un bel poker. Doppietta di Motti

TAU ALTOPASCIO 4 IMOLESE 1

TAU ALTOPASCIO: Cabella, Negro, Meucci, Sichi (35’ st Manetti), Ivani (25’ st Zanon), Bruzzo, Bernardini, Bongiorni (19’ st Atzeni), Rinaldini (35’ st Lombardo), Andolfi (22’ st Carcani), Motti. All.: Venturi.

IMOLESE: Lopez Salgado, Dall’Osso, (30’ st Elefante), Mattiolo, Gasperoni, Raffini (10’ st Melloni), Lolli (15’ st Manzoni), Ale, Garavini, Vlahovic, Ballanti (1’ st Barnaba), Manes (22’ st Diaby Diawara). All.: D’Amore.

Arbitro: Isoardi di Cuneo.

Reti: 10’ pt e 50’ st Motti; 26’ st Carcani; 33’ st Rinaldini, 38’ st Melloni.

Note: ammoniti Ballanti, Bernardini, Dall’Osso, Sichi, Motti.

ALTOPASCIO - Cinque reti, come all’andata, quando finì 3-2 per il Tau che suona la nona (vittoria) in casa e rimane aggrappato alla coppia di testa Forlì-Ravenna. Si parte con il team amaranto (per l’occasione in completo bianco) a trazione anteriore, con Bongiorni e Rinaldini dietro Andolfi e Motti. Ed è proprio quest’ultimo che sblocca il match, su errore nel disimpegno di Lopez Salgado. Al 18’ Lolli da quattro metri, calcia a lato il possibile pareggio che non arriva nemmeno al 35’, quando Cabella calcia male e Raffini, al volo, sfiora il palo a porta praticamente sguarnita. Sul ribaltamento di fronte, in contropiede, Rinaldini fallisce il raddoppio, facendosi ipnotizzare in uscita da Lopez Salgado. Al 36’ Negro salva in prossimità della linea, in mischia.

Nella ripresa gli emiliani ci provano, ma è Andolfi sfiorare il 2-0 che arriva con il neoentrato Carcani che, entrato in area, con un gran destro firma il raddoppio. I felsinei non mollano e Cabella neutralizza un colpo di testa ravvicinato di Elefante. La formazione di Venturi gestisce. Serie di avvicendamenti, entra anche Atzeni, recuperato dall’infortunio e che aveva segnato con il San Marino. Poi il tris altopascese arriva grazie ad uno scambio Motti-Rinaldini che segna facilmente sul secondo palo, praticamente solo, sull’assiste del bomber. C’è ancora il tempo per la rete ospite, di testa di Melloni e la doppietta di Motti che arriva a quota 16, capocannoniere del girone "D". Il Tau arriva a quota 42 e domenica sarà di scena a Riccione.

Massimo Stefanini