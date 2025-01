Tau Calcio-Zenith. A casa della capolista: "Ritentiamo l’impresa»

Seconda trasferta consecutiva per la Zenith Prato nel girone D di serie D. Seconda sfida da brividi nel giro di due settimane per il sodalizio di via del Purgatorio, che oggi alle 14.30 andrà a far visita alla capolista Tau Calcio, prima con 45 punti (14 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte) e con il secondo miglior attacco del girone (41 gol segnati) e la terza miglior difesa (14 reti incassate). Dopo lo splendido successo ottenuto sul campo del Forlì il morale è alto al ‘Chiavacci’, anche se le due avversarie, pur essendo appaiate in testa al tabellone, sono molto diverse fra loro.

Insomma l’impresa non è impossibile e la Zenith Prato arriverà a questa partita con la serenità di chi ha ben poco da perdere, potendo giocare libera da paure e ansie, vista anche l’attuale posizione in classifica, appena fuori dalla zona play out. "Il Tau Calcio è una squadra molto diversa dal Forlì. E’ una squadra forte e solida per la categoria, con giocatori risolutivi nel reparto offensivo e fa dello stare bene in campo e della solidità le sue armi migliori – commenta Simone Settesoldi, allenatore della prima squadra targata Zenith Prato -. Questa partita non si può affrontare a livello tattico nello stesso modo della precedente, ma mentalità e approccio devono essere gli stessi e dobbiamo mettere qualcosa più di loro in campo per portare a casa il risultato. E’ una squadra forte anche sui calci piazzati, sulle transizioni e con le immediate verticalizzazioni a cercare le punte. Cerchiamo di fare tesoro di quel che abbiamo fatto domenica scorsa, eliminando o diminuendo al massimo gli errori e i regali. In questo modo, badando anche alla sostanza, sono sicuro potremo toglierci delle soddisfazioni, come è già successo domenica scorsa".

L’obiettivo primario, insomma, è comunque continuare a muovere la classifica per prepararsi alle prossime sfide, che saranno veri e propri scontri diretti con avversarie che lottano in zona salvezza. Contro il Tau, però, mister Settesoldi dovrà fare a meno di una serie di pedine importanti del suo scacchiere. Mancheranno sicuramente gli infortunati Cecchi e Rosi a centrocampo e anche Perugi sulla corsia di sinistra. Fiaschi non è al meglio, ma comunque stringerà i denti per essere della partita.

Nel consolidato 4-3-1-2 della Zenith Prato, di conseguenza, Casini tornerà sulla corsia di sinistra, mentre Fiaschi dovrebbe partire a destra. In mezzo la coppia affiatata formata da Cela e Pupeschi. In mediana si dovrebbe rivedere Nistri, assieme a Toccafondi e Saccenti, con Kouassi che potrebbe agire dietro le due punte: in questo caso Cellai è sicuro del posto e Falteri e Longo lottano per la seconda maglia da titolare.