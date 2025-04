Tau cerca di blindare il terzo posto contro Tuttocuoio: sfida cruciale ad Altopascio

E’ un Tau che vuol blindare il terzo posto. Oggi, alle 15, nel turno pre-pasquale, senza Biagioni squalificato e Rinaldini che sta recuperando, gli amaranto, allo stadio di Altopascio, affrontano un Tuttocuoio tranquillo, a quota 39. Anche perché adesso è ufficiale la penalizzazione di 15 punti inflitta allo Zenith Prato per il tesseramento del giocatore Tempestini. Lanieri ultimi: una tra Fiorenzuola e Sammaurese retrocederà direttamente e sul Riccione potrebbe entrare in scena la "forbice".

I neroverdi di Ponte a Egola, anche in "C" negli anni passati (dove si è rivelato un certo Massimiliano Alvini che, poi, ha allenato in "B" e in "A" con la Cremonese), arrivano da due punti conquistati nelle ultime quattro gare. In trasferta hanno vinto cinque partite; solo due i pareggi, terzo record dopo Forlì (che lontano dal "Morgagni" ha pareggiato solo una volta) e dopo il Fiorenzuola che, in tutta la stagione, non ha mai pareggiato in viaggio. Per otto volte su 31 gare sinora disputate, i conciari hanno mantenuto inviolata al propria porta. Per sei volte il Tau, terzo miglior reparto offensivo del campionato, con Motti capocannoniere, non è riuscito a realizzare almeno una rete. Motti 19 gol, Andolfi 12, totale 31 con due giocatori, sulle 52 reti segnate dal Tau.

Nel Tuttocuoio il capocanniere è Massaro con 5. Meucci e compagni non vincono al "Comunale" dal 26 gennaio, proprio contro lo Zenith. Il successo consentirebbe, probabilmente, di distanziare la Pistoiese che gioca a Forlì: i romagnoli, se vincono, sono in "C", a prescindere dal risultato del Ravenna, secondo. Ora, però, bisogna guardarsi dal Lentigione – quattro vittorie nelle ultime sei – che sarà di scena a Fiorenzuola.

Dopo il match di oggi, una lunga sosta: si ritornerà in campo tra dieci giorni, con Altopascio che sarà di scena a Piacenza, prima di chiudere con la Pistoiese in casa. Poi i play-off, dove bisognerà evitare il Ravenna e, quindi, non arrivare al quinto posto. Ma ci sarà tempo per riparlarne.

Massimo Stefanini