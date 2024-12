Tau, la gelata d’inverno. Ora non sa più vincere

Brutta sconfitta per un Tau che, in trasferta, non sa più vincere e che, in un colpo solo, ha perso titolo d’inverno e primo posto, scivolando, addirittura, al terzo, superato in classifica, non solo da un Forlì stellare (sei vittorie consecutive), ma anche dal Ravenna. In viaggio gli amaranto hanno racimolato tre pareggi e due ko nelle ultime cinque gare, con due sole reti realizzate.

A Pistoia è stato decisivo l’avvio di ripresa, con gli orange che hanno realizzato l’uno-due che si è rivelato determinante, mitigato, poi, dall’undicesimo gol di Motti. Il Forlì, al "Melani", si era imposto 2-0. Caduto il Lentigione, sembra che a comandare sia la Romagna, anche se la Toscana, con il Tau e la Pistoiese in rimonta, ci spera ancora.

Adesso la sosta, con una mini-preparazione di richiamo e il 5 gennaio la ripresa, con il team di Altopascio che sarà di scena, ancora in trasferta, a San Marino, con i titani in rimonta, dopo il netto successo sul Riccione. Sarà l’occasione per ritrovare Atzeni (era in panchina a Pistoia), fermo da settimane, ma anche Zanon (problema in rifinitura, prima del match) e Biagioni. Poter avere a disposizione l’intero organico sarà fondamentale.

Dopo l’ultimo match del 2024 e del girone di andata, si può tracciare un bilancio che è, comunque, senza dubbio positivo. Con 7 vittorie consecutive in avvio, con 11 successi, 8 su 9 in casa, 3 in trasferta (ma l’ultimo due mesi fa). Tre le sconfitte. Sono stati 36 i punti guadagnati, contro i 35, ad esempio, del girone di andata della passata stagione.

Qualche squadra è cambiata, con gli innesti del mercato e, quindi, è come se partisse un campionato nuovo. Ma il Tau vuol continuare a recitare un ruolo da protagonista.

Nella prima parte del girone di ritorno l’unico match con una delle prime sarà con l’Imolese che, il 12 gennaio, sarà di scena ad Altopascio. Poi trasferta a Riccione e Zenith Prato in casa, prima del big-match del 2 febbraio, al "Morgagni" di Forlì che potrebbe diventare decisivo nel caso gli amaranto siano ancora a ridosso dei romagnoli campioni d’inverno. Ma è pur vero che Meucci e compagni sono stati in testa dalla prima alla sedicesima giornata e questa nota di merito rimane. Ora una settimana di libertà per tutti.

Massimo Stefanini