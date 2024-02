Tau-Livorno: big-match e scontro diretto

E venne il giorno del big-match. Oggi, alle 14.30, al "Comunale" di Altopascio, si affrontano Tau e Livorno. Gara non solo affascinante per il team della Piana per il blasone degli avversari, ma con l’esito finale che avrà notevoli effetti sulla classifica. Tau terzo, con il secondo miglior attacco del girone e seconda miglior difesa; Livorno quarto, ad un punto, terzo miglior reparto offensivo e terza miglior retroguardia.

Le cifre certificano che le due squadre si equivalgono e considerando che la Pianese, prima in classifica, è a soli cinque lunghezze, il discorso potrebbe essere spostato anche più in là. E’ chiaro che dai labronici ci si attendeva qualcosa in più. Ma c’è un potenziale enorme destinato a sbocciare. Quattro i risultati utili consecutivi, ma passando dallo sfolgorante 4-1 rifilato al Ghiviborgo, al modesto 1-1 casalingo con il Ponsacco, ultimo in classifica. Livorno che non vince in trasferta dal 26 novembre, quando violò il "Brilli Peri" di Montevarchi. Tau in salute, reduce dal blitz di Grosseto e dal pareggio, prima della sosta, a Seravezza.

Venturi avrà fuori solo Andolfi, in pratica, con il recupero di Biagioni che potrebbe partire titolare con Zini, Bernardini e Alessio; in mezzo Antoni, Perillo e Bruzzo, con Capparella a fare da trait-d’union con le punte, Malva e Odionose i favoriti. Partirà probabilmente dalla panchina il neoarrivato Jokic, l’attaccante serbo qui da una settimana. In alternativa, nel pacchetto mediano, Meucci e Lombardo.

Il Tau è la "bestia nera" del Livorno che ha vinto solo al "Porta Elisa", nel amtch dei play-off di Eccellenza. Al ritorno, successo del Tau 1-0 e promozione in "D"; all’andata di questa stagione pirotecnico 4-2 per il Tau, con tripletta proprio di Andolfi. Nel passato torneo, in casa (a Ghivizano), finì 1-1.

Sold out tutti i biglietti: sia i 200 per gli ospiti (che occuperanno la parte di tribuna di solito destinata agli altopascesi) che il centinaio per i supporter locali.

"Complimenti alla società – commenta Simone Venturi – e alle istituzioni che hanno lavorato per giocare ad Altopascio, anche se ci saranno più tifosi labronici che nostri. Sul campo sarà una gara difficile; forse hanno meno palleggio rispetto a Grosseto e Gavorrano, ma sono solidi, con giocatori che possono risolvere in qualsiasi momento. Match che darà la misura del nostro valore. Dobbiamo andare in campo sereni; chi ha la pressione addosso è il Livorno, non noi".

Massimo Stefanini