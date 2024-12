Tau perde derby e vetta. Non basta il gol di Motti

PISTOIESE 2 TAU ALTOPASCIO 1

PISTOIESE (3-5-2): Cecchini; Accardi, Polvani, Bertolo (24’ st Mazzei); Stickler (21’ st Diodato), Greselin, Maldonado, Basanisi (40’ st Larhrib), Maloku; Pinzauti (43’ st Tascini), Sparacello. (A disp.: Valentini, Grilli, Balleello, Cuomo, Foresta). All.: Villa.

TAU ALTOPASCIO (3-4-1-2): Cabella; Lombardo, Negro (36’ st Bongiorni), Meucci; Ivani (47’ st Grossi), Bernardini, Bruzzo, Sichi (21’ st Manetti); Rinaldini; Motti, Carcani (21’ st Andolfi). (A disp.: Pierallini, Belluomini, Atzeni, Bartelloni, Gonzi). All.: Venturi.

Arbitro: Dasso di Genova (assistenti: Targa di Padova e Cristin del Basso Friuli).

Reti: 10’ st Bertolo, 14’ st Pinzauti, 26’ st Motti.

Note: angoli 5-7; ammoniti Bertolo, Bernardini, Pinzauti, Villa (all.), Grossi; recupero: 0’ e 7’.

PISTOIA - Dopo la vittoria contro il Forlì e il pari di Ravenna, il Tau Altopascio perde il primo scontro diretto della propria stagione e anche il primato, chiudendo il girone d’andata in terza posizione. Un pomeriggio che, nonostante la sconfitta, deve servire a Venturi e ai suoi per assumere ulteriore consapevolezza del proprio valore. La prima frazione è disputata ad armi pari, con due occasioni importanti per parte. Al 15’ è Maldonado a mettere i brividi a Cabella con una punizione che centra la traversa; al 29’ l’accelerazione di Basanisi porta Stickler a calciare da centro area, ma l’esterno arancione manca il bersaglio. 1’ più tardi tiro sotto misura di Motti che fa la barba al palo.

Inizio ripresa shock per il Tau che, nell’arco di un quarto d’ora, incassa due reti. Al 10’ è Bertolo a punire Cabella con un colpo di testa sugli sviluppi di una punizione; mentre al 14’ c’è la firma di Pinzauti, abile a girare in rete di testa un cross di Maloku dalla fascia sinistra. I due colpi convincono Venturi a mettere mano alla panchina per provare ad alzare il baricentro. E la reazione del Tau arriva al 26’ con Motti che raccoglie un pallone vagante dopo la parata di Cecchini su Andolfi e lo spedisce in rete.

Le fasi finali vedono i locali preoccupati di difendere il vantaggio, mentre il Tau tenta di trovare il pareggio, ma si rende pericoloso solo nel recupero con il mancino di Bruzzo che sfiora il palo e termina fuori. E’ l’ultimo sussulto del match.

Michele Flori