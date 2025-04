Tavernelli decisivo: il sesto gol stagionale regala la vittoria

TROMBINI 7 Strepitoso su Alberti appena prima dell’intervallo. In precedenza era stato reattivo sul riflesso sul rasoterra di Dagasso. Due parate decisive.

RENZI 6 Si vede poco in propensione offensiva, ma presidia la fascia senza correre rischi.

GILLI 6,5 Perde la marcatura di Alberti sull’occasione più nitida del Pescara. Unica sbavatura in una gara nella quale ci mette fisico e cattiveria.

CHIOSA 6,5 Baluardo di una difesa che non subisce gol da tre gare consecutive.

RIGHETTI 6 Merola è cliente scomodo, ma lui riesce a contenerlo.

MAWULI 5,5 Dei tre mediani è quello che ha il compito di interdizione. Qualche contrasto perso di troppo. (Dal 46’ SETTEMBRINI 6 Entra con il giusto atteggiamento).

GUCCIONE 6 Viene pressato in continuazione per oscurarne la regia. Si adatta alla situazione e gioca con raziocinio senza forzare la giocata.

DEZI 6,5 Mostra giocate di qualità superiore alla categoria. Dopo un’ora finisce la benzina (Dal 62’ CHIERICO 6 Porta dinamismo alla mediana).

PATTARELLO 6 Prima mezz’ora sonnolenta, poi si accende ed è sfortunato quando colpisce il palo. Nella ripresa si eclissa un po’. (Dal 95’ GIGLI SV)

RAVASIO 6 Solita partita di sacrificio per la squadra. Nel secondo tempo si esibisce in una ruleta da applausi (Dal 77’ CAPELLO 6 spizza il pallone che Tavernelli trasforma in rete)

TAVERNELLI 7,5 Il sesto gol stagionale è il più pesante di tutti. Gesto tecnico meraviglioso. Già nel primo tempo Plizzari gli aveva negato la rete.

Andrea Lorentini