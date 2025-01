Tavernelli il migliore. Gilli, un debutto convincente

TROMBINI 6 Non ha molto lavoro da sbrigare. Pomeriggio tranquillo.

MONTINI 6 Spinge molto, non sempre con precisione. Suo l’assist per Tavernelli in avvio di ripresa.

CHIOSA 7 Presidia bene il fortino, di testa e di piede. Provvidenziale a deviare un tiro a botta sicura di Molina nel finale.

GIGLI 6,5 È ormai un punto di riferimento. Prova attenta e senza sbavature (dal 57’ RIGHETTI 6 Vukovic smanaccia d’istinto una sua punizione calciata a rete. Dietro non ha molto da fare).

COCCIA 6 Rischia quando rinvia addosso a Peixoto che poi serve Orellana libero in area. Meglio nella ripresa quando scodella diversi cross in area (dal 78’ FIORE sv).

RENZI sv La sua gara dura dodici minuti (dal 12’ GILLI 6 Buon debutto, in attesa di affinare l’intesa coi compagni).

SANTORO 6 Bene in fase di non possesso. Ci si aspetterebbe qualcosa in più nella regia.

MAWULI 6 Inizia mezzala, passa mediano quando esce Renzi e finisce nel ruolo inedito di punta. Difficile giudicare (dal 57’ OGUNSEYE 5 Entra per aumentare il peso offensivo ma non tocca palla).

PATTARELLO 6 Il più ispirato in avvio. Alla distanza cala di ardore, soffocato dalle marcature degli ospiti.

GUCCIONE 6 È sempre lui a inventare qualcosa, anche se è troppo falloso. A fine primo tempo fa espellere Coppola con malizia, nella ripresa però combina poco (dal 78’ GUCCI sv).

TAVERNELLI 6,5 Un po’ troppo frenetico nel primo tempo. Nel secondo è il più pericoloso con due tiri deviati in corner.

Luca Amorosi