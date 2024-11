Teramo, Riviera off limits. Trasferta vietata agli ospiti

Riviera delle Palme off limits per i tifosi del Teramo. Si ripete la stessa situazione del derby com l’’Ancona quando ai tifosi dorici il Casms vietò la trasferta a San Benedetto. Il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive ha, infatti, deciso di vietare la vendita dei biglietti in 6 Comuni abruzzesi: Teramo, Basciano, Campli, Castellalto, Montorio al Vomano e Torricella Sicura. Insomma anche questa volta la partita di campionato si svolgerà senza supporters ospiti. Una decisione che allo stesso tempo determinerà il divieto di trasferta per i tifosi della Samb per il match del girone di ritorno. In questo modo si penalizza di il club rossoblù che il Teramo che vengono private di un incasso importante. Stiamo parlando di Serie D dove non ci sono introiti a livello televisivo o quant’altro e dove si contano anche i cinque euro per arrivare ad un bilancio che non penalizzi più del dovuto le proprietà dei club.

Dopo ciò che era accaduto con l’Ancona si pensava che la dirigenza rossoblù, con un possibile intervento del presidente Vittorio Massi e del diggi Roberto Ricci, potesse in qualche modo intervenire con le forze dell’ordine per scongiurare l’ennesimo divieto di trasferta. Ed invece ecco ancora una volta ecco una decisione che lascia perplessi. Soprattutto per quanto riguarda il grado di sicurezza del Riviera delle Palme, senza ombra di dubbio uno degli stadi più sicuri d’Italia, con ingressi separati per le due tifoserie ma soprattutto con una viabilità che porta direttamente i supporters ospiti nel loro settore. Il messaggio che passa è quello di un impianto ingestibile per quanto riguarda l’ordine pubblico, quando non è proprio così A questo punto, dopo i casi Ancona e Teramo sarà anche vietata la trasferta a San Benedetto ai tifosi della Fermana per il derby in programma il 15 dicembre. Intanto prosegue la prevendita dei biglietti per i supporters della Samb. Superata quota mille tagliandi venduti. Sold out la Curva nord mentre restano a disposizione i biglietti per la Tribuna centrale, Tribuna laterale nord e Tribuna est mare. Nel test in famiglia di questo pomeriggio è rimasto ai box Tommaso Orsini le cui condizioni fisiche saranno monitorate quotidianamente fino a domenica. Comunque è pronto Emanuele Semprini con Tataranni che andrà ad operare sulla linea mediana insieme a Guadalupi e Candellori. Out Eusepi, Baldassi e Paolini con Pezzola che potrebbe essere disponibile per la panchina.

Benedetto Marinangeli