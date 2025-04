Termoli-Civitanovese: Analisi e Strategie per la Sfida Decisiva

"Il Termoli? Una squadra che rispecchia l’identità del suo allenatore: ti aggredisce e va subito alla ricerca del gol". Il prossimo avversario della Civitanovese è analizzato ai raggi X da Paolo D’Ercole, direttore sportivo del Teramo che domenica scorsa ha affrontato e battuto i giallorossi molisani. "La squadra di Mosconi – spiega – è cattiva, abile a giocare sulle seconde palle. Se vai di fioretto, soprattutto a centrocampo, rischi di prenderle". Tra Teramo e Termoli è finita 4-1, ma il risultato non deve ingannare perché la squadra ospite ha creato più di un grattacapo agli avversari. Proprio di questo dovranno tenere conto Visciano e soci in occasione della gara di domani al Polisportivo, fischio d’inizio alle 15. "Abbiamo meritato la vittoria – dice D’Ercole –, ma forse il Termoli è la squadra che contro di noi ha fatto meglio sul piano del gioco. Non ci aspettavamo una pressione così alta. Magari è anche vero che quando incontri le prime della classe ti giochi un po’ il tutto per tutto e sei più sereno". Lo schema adottato da Mosconi è il 3-5-2: in difesa l’esperto capitano Sicignano è in dubbio e potrebbe essere sostituito da Magnani, mentre a centrocampo occhio a Keita, che vanta anche qualche piccola apparizione in serie A con la maglia del Bologna. "In attacco – prosegue D’Ercole – hanno due ottimi elementi come Volpe e Cancello e in generale anche un buon pacchetto under. Adesso – dice D’Ercole – bisognerà vedere cosa ha lasciato nelle loro menti la sconfitta di domenica, essendo arrivata dopo una scia di 8 risultati utili consecutivi". Il diesse parla della gara di domani: "i due tecnici hanno approcci diversi. Quello di Mosconi probabilmente è un po’ più pratico. Però quella rossoblù è una rosa di qualità. Lo dico perché conosco bene alcuni giocatori". In particolare, "Buonavoglia, che ho avuto quando ero al Notaresco: è fortissimo, ma deve ancora crescere. Mi fa specie - conclude - vedere in panchina due come Foglia e Milani. Per sperare ancora nella salvezza diretta, i rossoblù devono assolutamente vincere e poi non perdere nel turno successivo, quando saranno ospiti del Sora. A mio avviso, è una gara più decisiva per la Civitanovese che per il Termoli". Ieri la squadra di Senigagliesi è tornata ad allenarsi al Polisportivo e tutti gli interpreti erano a disposizione. Domani il biglietto potrà essere acquistato direttamente al botteghino.

Francesco Rossetti