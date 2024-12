Termoli-Samb è a rischio. Battista: "Noi siamo pronti"

E’ sempre più un giallo lo svolgimento di Termoli-Samb. Tante le notizie che si susseguono dalla città molisana compresa quella di un gruppo di imprenditori, guidati dall’ex presidente Nicola Cesare, interessato a rilevare le quote del club. Ieri, poi è circolata anche la voce che il match si giocherebbe a porte chiuse al Cannarsa con l’impiego della Juniores. L’unica possibilità che Termoli-Samb si disputi risiede nell’eventualità che si arrivi entro oggi ad una specie di compromesso di vendita tra Montaquila e la cordata capeggiata dall’ex presidente Nicola Cesare, con l’obbligo di perfezionarlo lunedì. Ma per ora non c’è nulla di concreto. Al momento solo Montaquila e il diggi-diesse Santonastaso attraverso il patron, hanno l’autorità verso chi è contrattualizzato, di convocare i giocatori al Cannarsa per giocare, fossero anche della formazione Juniores. L’azione della cordata locale servirebbe per evitare la sconfitta per 0-3 con conseguente penalizzazione di un punto e soprattutto il rischio che dopo una serie di incontri persi a tavolino il Termoli venga cancellato dal campionato col rischio di ripartire da categorie bassissime. In casa Samb si continua a lavorare e questa mattina svolgerà la classica seduta di rifinitura. I rossoblù partiranno per Termoli domenica mattina. "Abbiamo affrontato questa settimana di lavoro – dice Nazzareno Battista ai microfoni di Pianeta Samb su Radio Azzurra – allo stesso modo con cui prepariamo le altre partite. Sappiamo che si giocherà, ma non chi affronteremo. E quindi mentalmente saremo pronti e metteremo in campo con la stessa cattiveria che ci ha contraddistinto in queste domeniche. E’ stata comunque una settimana diversa dalle altre, con numerose difficoltà organizzative ma siamo concentrati e puntiamo di nuovo a fare bene". Anche perché in queste ultime tre giornate del girone di andata, la Samb ha l’opportunità di prendere il largo. "Abbiamo un buon margine – spiega Battista – ma il campionato non è finito. Ha ragione mister Palladini quando dice che il torneo è ancora lungo e difficile. E quindi bisogna ragionare di partita in partita senza fare previsioni a lunga scadenza. Si tratta di tre gare sulla carta agevoli, ma questo campionato ci insegna che tutti gli avversari sono da prendere con le molle e che ogni partita è dura ed equilibrata. Dobbiamo restare sempre concentrati. Abbiamo la possibilità di comandare il campionato, il destino è nelle nostre mani".

Benedetto Marinangeli