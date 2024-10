Ternana senza grinta al Liberati: solo un pari contro il Campobasso

Terni, 7 ottobre 2024 – Mezzo passo falso delle Fere, poco brillanti, che non trovano la via della rete e neanche riescono a impegnare il portiere avversario. Un paio di episodi dubbi avrebbero potuto cambiare il corso della gara, ma vanno dati anche i meriti al Campobasso autore di una prova caratterizzata da grande compattezza, dinamismo e valida organizzazione tattica. Abate schiera l’undici previsto. Sono out Aloi e Damiani, recupera Krastev. Braglia, che non può contare su Di Stefano e D’Angelo, propone una duttile linea di difesa in cui rilancia Mondonico da centrale. Si inizia con una conclusione di Corradini parata da Forte. I rossoverdi spingono e chiedono un “mani” in area di un difensore su tiro di Romeo. Il Campobasso chiude bene gli spazi e si rende pericoloso. Di Nardo ingrana le marce alte sulla trequarti, entra in area e spreca calciando fuori misura. Su una punizione dello stesso n.9 deviata dalla barriera arriva un invitante pallone a Mondonico che conclude alto. Sempre Di Nardo impegna di testa e in modo severo Vannucchi. Forti proteste della Ternana (Abate compreso) per una vistosa trattenuta al limite dell’area di Benassai su Cianci che si sarebbe presentato davanti a Forte. La frazione si conclude con una girata di testa di Loiacono di poco a lato su angolo battuto da Cicerelli. Fere a un passo dal vantaggio a inizio ripresa: Tito entra in area sulla sinistra, sforna un gran cross per Cianci che stacca bene di testa, ma Celesia salva sulla linea. Al 10’ ottima combinazione tra Cicerelli e Curcio il cui sinistro sfiora il palo. Il Campobasso torna a rendersi pericoloso con il solito Di Nardo che nella prima occasione crea difficoltà a Vannucchi con un diagonale e nella seconda obbliga il portiere a una decisiva uscita bassa. I cambi di Abate non danno l’esito sperato, anche se al 38’ Capuano sciupa il pallone del possibile vantaggio su assist di Donati calciando debolmente verso il palo opposto.

Deferimento. Come previsto, l’ex presidente rossoverde Nicola Guida e la Ternana Calcio sono stati deferiti dal Procuratore Federale al Tribunale Federale Nazionale Federale Sezione Disciplina (competente a giudicare in primo grado) “a seguito di segnalazione della CoViSoC” per non aver provveduto “entro il termine del 16 settembre 2024, al pagamento delle ritenute Irpef per le mensilità di maggio e giugno 2024”.

Tabellino

TERNANA 0 – CAMPOBASSO 0

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi; Casasola (24’st Donnarumma), Loiacono, Capuano, Tito; Corradini (41’st Patanè), de Boer; Romeo (17’st Carboni), Curcio (24’st Martella), Cicerelli (24’st Donati); Cianci. A disp.: Vitali, Krastev, Maestrelli, Mattheus, Ferrante. All.: Abate.

CAMPOBASSO (5-3-2): Forte F.; Morelli, Mondonico, Benassai, Celesia, Pierno (34’st Scorza); Bigonzoni (12’st Lombari), Prezioso (9’st Baldassin), Pellitteri; Forte R. (12’st Haveri), Di Nardo (34’st Spalluto). A disp.: Ria, Muzi, Barbato, Calabrese, Mancini, Serra, Bosisio. All.: Braglia.

Arbitro: Vingo di Pisa

Note: Ammoniti: Prezioso, Braglia, Capuano, Forte F., Benassai. Recupero: st 6’. Angoli: 6-2. Spettatori: 4.785 (di cui 1.757 abbonati e 296 ospiti). Incasso totale: euro 36.019,51.