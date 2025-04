Ternana-Carpi: Liverani punta alla vittoria per avvicinare l'Entella

CARPI"L’obiettivo è recuperare almeno 2 punti nelle prossime 3 gare all’Entella per andare a Chiavari all’ultima giornata a giocarci la B, per questo dobbiamo fare 3 vittorie subito, cominciando dalla gara col Carpi che è la sfida chiave". Fabio Liverani carica così l’ambiente Ternana in vista della sfida di domani in cui il tecnico ex Lecce debutta dopo l’esonero di Abate. Il Carpi in Umbria troverà una Ternana che non più sbagliare, scivolata a -5 dall’Entella, e priva di 6 pedin: Cicerelli e Vallocchia squalificati oltre agli infortunati Loiacono, Romeo e Brignola più Capuano che quasi certamente alzerà bandiera bianca. Anche mister Serpini deve sciogliere gli ultimi dubbi. La certezza è che Sall (foto) non ha recuperato dal problema al tendine e non partirà, mentre Panelli potrebbe fare parte della comitiva ma è destinato al massimo in panchina visto che in settimana non ha svolto nemmeno un allenamento. Fuori ovviamente anche Contiliano e Forapani, mentre Fossati, Cortesi e Tcheuna sono tutti disponibili, ma sul loro minutaggio si deciderà solo all’ultimo. Questa sarà l’ultima gara in cui il Carpi dovrà fare minutaggio poi nelle ultime 3 gli under non saranno più obbligatori per avere i contributi dalla Lega Pro. Nel 4-3-1-2 davanti a Sorzi a destra Tcheuna e Cecotti si giocano un posto, con Rigo a sinistra, in mezzo Zagnoni sarà affiancato da uno fra Calanca e Rossini, in mediana Casarini (o Amayah) con Mandelli e Figoli, poi Puletto alle spalle di Cortesi e probabilmente Gerbi.

Qui Lucca. Tanto rumore per nulla. Alla fine la Lucchese salvo sorprese oggi dovrebbe scendere regolarmente in campo a Pontedera. Pur non essendo arrivati (come da pronostico facile) né i bonifici del nuovo patron Mancini con gli stipendi arretrati né un piano che confermi la volontà di pagarli, ieri la squadra ha cambiato idea e nonostante l’annuncio fatto con tanto di lettera dell’Aic ha ripreso ad allenarsi per la gara di oggi. Ma non sono escluse sorprese all’ultimo.

Davide Setti