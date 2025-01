Il Gubbio cede il passo alla Ternana: al “Liberati” finisce 2-1

Terni, 11 gennaio 2025 – Peccato. Non basta il cuore e la voglia, venute fuori forse troppo tardi, di un Gubbio che cede il passo alla Ternana nel derby umbro al “Liberati”. La gara è girata sull’espulsione (sacrosanta) di D’Avino seguita a ruota dal vantaggio rossoverde firmato da Cicerelli. I rossoblù si risvegliano solo nel finale, ma i tentativi non bastano.

La partita

Dopo una prima fase di studio è la Ternana che al 9° prova a sfondare sulla sinistra con Tito, il cui cross al centro non trova però deviazioni fortunate. Il Gubbio prende coraggio e al 21° tenta il primo vero affondo: Rosaia apre per Corsinelli, in area svetta D’Ursi ma manda alto. I padroni di casa rispondono sei minuti dopo, quando Donati sterza su Zallu e crossa basso per Ferrante che gira al volo d’esterno destro ma trova un super Venturi a coprire bene il primo palo. Il match svolta al 30°. D’Avino si fa sorprendere dal lancio per Cicerelli che gli taglia la strada e trova il contatto al limite dell’area. Per Allegretta è calcio di punizione per i rossoverdi e cartellino rosso per il difensore rossoblù. Sul punto di battuta va lo stesso Cicerelli con il destro, disegna una bellissima parabola che sorprende Venturi e regala il vantaggio ai padroni di casa. La Ternana vuole affondare subito il colpo: al 35° è Ferrante che prova a risolvere in mischia ma Signorini è bravo a murare, poi al 43° trovano il varco giusto. Cicerelli scappa a Zallu sulla sinistra e crossa al centro per Romeo che, partendo dalla destra, prende il tempo a tutti e di testa la gira all’angolino. I rossoverdi vogliono dilagare: passano due minuti e ancora un indemoniato Cicerelli ruba palla e s’invola verso la porta, ma il suo destro termina a fil di palo. Poche le emozioni nella ripresa, con la Ternana che gestisce e il Gubbio che prova a sfruttare le (poche) ripartenze create. Fontana si copre inserendo Tozzuolo per Zallu ma è la Ternana che si fa vedere in avanti con il cross di Aloi per Cicerelli che colpisce al volo ma manda alto, poi al 67° tiro-cross di Tito dalla sinistra, Venturi deve metterci la mano per evitare guai peggiori. Il Gubbio ha la chance di riaprirla al 74°, quando Capuano si fa sorprendere da D’Ursi che gli scippa il pallone e s’invola in solitaria, ma Vannucchi riesce a respingere il tiro, la palla arriva poi a Tommasini il cui tentativo viene però chiuso in corner. La speranza, però, non muore: all’81° David s’inserisce in area e viene abbattuto da Casasola. Sul dischetto va D’Ursi che col destro calcia potente e centrale e riapre il match. C’è ancora spazio per le occasioni: all’85° sugli sviluppi di calcio piazzato D’Ursi trova Rosaia sul secondo palo, il suo destro al volo ravvicinato respinto in corner da un grande Vannucchi. Due minuti dopo è invece Venturi ad esaltarsi, quando compie un autentico miracolo sul piattone di Curcio dall’interno dell’area. È l’ultimo atto di un derby a tratto intenso e deciso dagli episodi, uno in particolare. Per il Gubbio, che resta a 24 punti in classifica, c’è ora da pensare al prossimo derby, quello in casa contro il Perugia.

Il tabellino

TERNANA-GUBBIO 2-1

TERNANA (3-4-2-1): Vannucchi; Loiacono, Capuano, Tito (st 31’ Martella); Casasola, Corradini, De Boer, Donati; Romeo (st 1’ Aloi), Cicerelli (st 31’ Curcio); Ferrante (st 38’ Donnarumma). All. Abate A disp.: Franchi, Trifelli, Carboni, Patanè, Mattheus, Cianci.

GUBBIO (3-5-1-1): Venturi; D’Avino, Rocchi, Signorini (st 43’ Rovaglia); Zallu (st 8’ Tozzuolo), Corsinelli, Rosaia, Iaccarino, Tentardini (st 1’ David); D’Ursi; Tommasini (st 31’ Maisto). All. Fontana A disp.: Bolletta, Stramaccioni, Pirrello, Faggi, Conti.

ARBITRO: Allegretta di Molfetta (Pasqualetto-Consonni)

MARCATORI: pt 32’ Cicerelli, 43’ Romeo, st 37’ D’Ursi

NOTE: corner 5-2; ammoniti: Signorini, Romeo, Tito, Casasola; espulso D’Avino al 30’ pt per negazione di chiara occasione da gol; recupero: pt 2’; st 4’.