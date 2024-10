Ternana, il pareggio contro il Rimini fa male: 1-1

Terni, 25 ottobre 2024 – E’ successo tutto nel secondo tempo, ed il pareggio contro il coriaceo Rimini fa male alla Ternana che si è fatta riprendere dagli avversari dopo essere riuscita a scardinare la rocciosa difesa del Rimini, sceso al “Liberati” con la ferma intenzione di difendere il risultato. La mezza battuta d’arresto costringe adesso le fere a recuperare terreno già nel turno infrasettimanale di martedì prossimo in casa del Sestri Levante. La Ternana ha condotto le operazioni di gioco ma ha fatto fatica a penetrare nel bunker romagnolo. Al 44’ del primo tempo è stato annullato un gol di Cianci per un intervento falloso dell’attaccante sul difensore dei romagnoli Lepri. La Ternana è riuscita a sbloccare il risultato al 10’ della ripresa con Cicerelli, che sul lancio lungo di Vannucchi ha approfittato di un buco della retroguardia avversaria e si è involato in area trafiggendo Colombi. La rete, però, ha illuso la squadra di Ignazio Abate che ha leggermente arretrato il proprio baricentro e al 33’ ha subito il pareggio ospite firmato da Garetto, lesto a superare Vannucchi con una bella girata rasoterra di destro. Allo scadere ci ha provato Curcio per le fere ma il suo tentativo in area non è andato a buon fine. Nei minuti di recupero i rossoverdi hanno provato a forzare nel tentativo di agguantare i tre punti ma il Rimini si è difeso con ordine riuscendo a mantenere la propria imbattibilità nelle gare in trasferta.

14 foto Ternana-Rimini, le foto della partita (Pianetafoto)

Tabellino

1-1

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi, Casasola, Capuano, Maestrelli, Martella, Corradini (1’ st Romeo), De Boer (39’ st Donnarumma), Carboni (25’ st Aloi), Curcio, Cicerelli (30’ st Mattheus), Cianci (25’ st Ferrante). A disp.: Vitali, Donati, Krastev, Loiacono, Tito, Patanè. All. Abate

RIMINI (5-3-1-1): Colombi, Cinquegrano, Megelaitis, Lepri, Longobardi, Falbo (25’ st Semeraro), Garetto, Langella, Piccoli (25’ st Lombardi e 42’ st De Vitis), Dobrev (12’ st Fiorini), Ubaldi (37’ st Chiarella). A disp.: Vitali, Brisku, Bellodi, Lombardi, Accursi. All. Buscè

ARBITRO: Silvestri di Roma

MARCATORI: 10’ st Cicerelli, 33’ st Garetto

NOTE: Spettatori 4.021 (145 ospiti). Ammoniti: Cianci, Garetto, Falbo, Curcio. Angoli: 5 a 3. Recupero: 1’ e ’5