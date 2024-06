Terranuova, basta un pari per il sogno della D

di Francesco Tozzi

È ancora batticuore per il Traiana. Oggi alle 16 va in scena il ritorno della semifinale nazionale playoff contro la Maccarese sul sintetico del W3 Stadium. Chi la spunta staccherà il pass per la finale con in palio un posto in serie D. Una stagione lunghissima per i biancorossi, con più di quaranta match disputati, ma l’obiettivo da centrare resta: tornare in quarta serie, visto che la permanenza in categoria è durata troppo poco. Beccattini dovrebbe contare sugli stessi 11 dell’andata. Tra questi, l’asso nella manica che ha consentito di superare i romani per 2-1, Filippo Viganò. Anche oggi il giovane attaccante potrebbe rivelarsi decisivo. "Ho segnato un gol pesantissimo domenica scorsa – ha detto il giocatore classe 2004 – ma dobbiamo stare attenti a questa gara di ritorno. In settimana ci siamo preparati e andiamo oggi a Roma a giocare le nostre carte".

"Quando sono in campo – ha aggiunto – voglio dare il massimo. Domenica abbiamo avuto dalla nostra molte occasioni non concretizzate, però va bene così: al Matteini abbiamo vinto 2-1. Sono partite molto tese, d’altronde siamo ai playoff nazionali, ma noi giochiamo la nostra partita e non ci faremo certo influenzare da episodi particolari". Sul fronte laziale, la Maccarese ritrova bomber Damiani, 43 gol in campionato, ma è falcidiata dalle squalifiche: Citro e non saranno della partita. I terranuovesi si qualificano anche con la sconfitta con un gol di scarto, segnandone però almeno 2. Alla Maccarese basta invece vincere 1-0, oppure con 2 gol di scarto. In caso di vittoria bianconera per 2-1 si andrà ai supplementari, persistendo lo stesso risultato anche al 120’ si procederà con i calci di rigore.

COSÌ IN CAMPO (ore 16)

W3 MACCARESE (4-3-3): Oliva, Pieri, Carta, Starace, Catese, Ferrari, Di Giovanni, Guiducci, Madeddu, Damiani, Fe. A disp.: Iurgens, Tisei, Covarelli, Buffolino, Borghetti, Ferraro, Andriani, Lo Monaco, Regis. All.: Colantoni.

TRAIANA (4-2-3-1): Fedele, Cappelli, Petrioli, Bega, Saitta, Cioce, Marini, Privitera, Sacconi, Massai, Mannella. A disp.: Antonielli, Arnetoli, Minatti, Senzamici, Neri, Mascia, Ceppodomo, Taflaj, Viganò. All.: Becattini.

Arbitro: Gambin di Udine.