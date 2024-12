TERRANUOVA. Becattini al lavoro per il Foligno

Ripartire dal pari del derby casalingo contro la Sangiovannese per mettere da parte altri punti importanti, muovere la classifica, e avvicinare la quota che potrebbe valere la salvezza diretta. Ecco l’obiettivo del Terranuova di Becattini che fatta eccezione per il Natale e Capodanno ha trascorso al lavoro questo periodo di festività. I biancorossi al giro di boa contano su 19 punti, a due lunghezze dalla salvezza diretta,a cinque dal penultimo posto della Flaminia. Al netto di infortuni e assenze, i biancorossi hanno fatto vittime eccellenti nel corso della stagione e la classifica non è certo da disdegnare. Certo è che alla ripresa, domenica 5 gennaio, in casa contro il Foligno servirà una prova di carattere.