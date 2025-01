Terranuova, senti Dini: "Riprendiamo il cammino"

di Francesco TozziTERRANUOVA"La Fezzanese è l’ultima della classe, ma non per questo dobbiamo prenderla sottogamba". Leonardo Dini ha le idee ben chiare in vista della partita in programma domani tra Fezzanese e Terranuova. Il match di domani, anziché allo stadio Luperi di Sarzana, si disputerà sul sintetico del Buon Riposo ai Pozzi di Seravezza. "Sarà una partita da giocare al massimo delle nostre potenzialità - ha spiegato il giocatore - come tutte le altre. In questo campionato si sta dimostrando fondamentale l’impegno domenica dopo domenica e possiamo vedere la gara come uno scontro diretto perché per noi sono fondamentali i tre punti in palio". I liguri, a dispetto della posizione in classifica che li vede fanalino di coda, sanno mettere in difficoltà gli avversari.

Domenica scorsa, infatti, i verdi sono riusciti nell’impresa di segnare 3 reti a Livorno e nel primo tempo conducevano per 2-0 nei confronti degli amaranto. "È una squadra che sa impostare bene le partite - ha sottolineato Dini - Noi dobbiamo partire bene fin da subito e dare continuità per tutti i 90 minuti. L’obiettivo è passare in vantaggio prima possibile per guadagnare il risultato sul campo". Il gruppo durante la settimana di allenamenti ha cercato di dimenticare l’esito dell’ultima giornata, che ha visto il Trestina uscire dal Matteini portandosi via tutta la posta in palio. Una gara sporca, che si è messa sui binari sbagliati fin dall’inizio. "Una sconfitta che ci ha lasciato l’amaro in bocca - ha aggiunto il classe 2006 - e che è stata condizionata da un errore arbitrale con l’espulsione di Degl’Innocenti. Abbiamo sofferto tanto, ma allo stesso tempo abbiamo saputo mettere in campo una prestazione che ci ha permesso di subire poco". Ora l’intento è scendere in campo domani come con la fame di uscire dalle sabbie mobili dei play-out. Dini ha assicurato che ce la metterà tutta da qui ai prossimi appuntamenti: "Spero di aggiungere minutaggio e pure qualche gol" ha fatto sapere il calciatore, che proprio nel girone di andata aveva messo a segno il suo primo gol stagionale contro il Trestina al Casini, nella partita finita 2-2.