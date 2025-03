Terranuova Traiana all’esame Seravezza

Arezzo, 21 marzo 2025 – La settimana scorsa ha perso in casa, nettamente, con il Flaminia Civita Castellana, ma la battuta d'arresto non deve trarre in inganno. Il Seravezza Pozzi, che domenica sarà l'avversario del Terranuova Traiana al Matteini, è una delle squadre più forti del campionato. I biancorossi se ne accorsero anche all'andata, quando persero addittura 6-1, e il match si preannuncia quindi molto difficile anche perchè i versiliesi vorranno sicuramente riscattare la sconfitta di sette giorni fa. Fino ad ora la squadra lucchese ha collezionato 13 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte, con 43 gol fatti e 30 subiti. E' terza in classifica a 15 punti dall'ormai irraggiungibile capolista Livorno. Ma come è stato ricordato in settimana in riva al Ciuffenna, il Terranuova Traiana non può stare a sottilizzare, nè tanto meno a fasciarsi la testa per la forza dell'avversario. La squadra di Becattini deve infatti fare punti contro tutte se vorrà evitare, in primo luogo, la retrocessione diretta. La squadra, tra l'altro, sta vivendo un momento positivo. E' reduce dall'ottimo pareggio di Siena e ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà anche i quotati avversari di Seravezza.