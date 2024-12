Terranuova Traiana-Flaminia: scontro diretto per la salvezza in classifica

Domani seconda gara consecutiva al Matteini per il Terranuova Traiana di Marco Becattini. Domenica scorsa i biancorossi hanno ospitato il Poggibonsi, che è tornato a casa vittorioso per 1-0. Stavolta toccherà invece al Flaminia Civitacastellana sbarcare in Valdarno, per quello che sarà uno scontro diretto nella parte bassa della classifica.

Tommaso Senzamici non ha dubbi, il Terranuova ha un’occasione d’oro per strappare punti pesanti. "Il Flaminia - ha detto il difensore classe 2004 - è sicuramente una squadra molto forte e attrezzata anche se si trova nei bassifondi della classifica. Senza dubbio preparerà la partita nel migliore dei modi, ma noi faremo altrettanto per riuscire a portare a casa i tre punti".

Il giro di boa del campionato è dietro l’angolo, ma l’ex Montevarchi è convinto che c’è ancora tutto il tempo necessario per recuperare. "Al netto dei risultati - ha sottolineato - credo che il cammino fatto fin qui sia il nostro processo. Siamo consapevoli che sarà dura e che dovremo combattere fino alla fine per portare a casa la salvezza al termine del campionato".

Senzamici è soddisfatto del suo percorso personale, soprattutto per il fatto che in questa stagione sta incrementando il minutaggio rispetto allo scorso campionato di Eccellenza. Per non parlare della sua prima stagione in serie D: Senzamici debuttò in biancorosso tra le riserve nello 0-0 di Roma contro il Montespaccato, prima gara del 2023 e prima di ritorno. Poi tra panchine e mancate convocazioni non scese mai in campo. Adesso, in questa annata, si sta invece togliendo tante soddisfazioni.

"Sto avendo molta più continuità nel gioco - ha aggiunto - e stiamo rendendo molto di più anche a livello di squadra. La classifica oggettivamente non ci dice questo, ma si tratta di un campionato difficilissimo come ci aspettavamo e faremo il possibile. Posso dire che stavolta lo sto vivendo sul serio e vedo squadre attrezzatissime che spendono molti soldi per creare le proprie rose. Noi, nonostante ci alleniamo di sera e magari andiamo incontro a molte difficoltà, ce la mettiamo comunque tutta".