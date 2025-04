Terranuova Traiana-Livorno si giocherà regolarmente al Matteini

Arezzo, 03 aprile 2025 – Il match di domenica prossima tra Terranuova Traiana e Livorno si giocherà regolarmente allo stadio Mario Matteini. La decisione è arrivata questa mattina al termine di un tavolo tecnico in Questura ad Arezzo, alla presenza delle forze dell'ordine e delle due società. La capienza del Matteini, poco meno di 1.200 posti, consentirà di fare fronte anche all'afflusso di sportivi in arrivo dalla città dei Quattro Mori. Ancora non ci sono comunicazioni ufficiali in merito alla divisione dei settori, ma è molto probabile che ai tifosi amaranto venga destinata la tribuna centrale, 750 posti di capienza, mentre ai supporter locali la gradinata, 400 posti.

I tifosi del Livorno dovrebbero parcheggiare nella zona Fimer e poi, tramite un percorso che costeggia il torrente Ciuffenna, accedere direttamente alla tribuna. Ma nelle prossime ore sapremo con esattezza e percorsi e le modalità di acquisto dei biglietti. "Il Club, attraverso i presidenti Mauro Vannelli e Luciano Morbidelli e il direttore generale Simone Finocchi, ringrazia l’Amministrazione Comunale, la Questura e la Prefettura di Arezzo e tutti i relativi funzionari, il Maresciallo della locale caserma dei Carabinieri, la Polizia Municipale e tutti coloro che col loro lavoro hanno consentito che la gara di domenica prossima, che entrerà di diritto nei libri della storia del calcio terranuovese, si disputi come da calendario presso l’impianto cittadino - si legge in una nota del Terranuova Traiana - Saremo onorati di ospitare al Mario Matteini una compagine storica e blasonata qual è la capolista US Livorno 1915."

La gara è decisiva per il Livorno. In caso di vittoria, la squadra di Indiani sarà promossa matematicamente in Lega Pro. Ma è quasi decisiva anche per i biancorossi, che vogliono fare punti per continuare a sperare nella salvezza. Quel che è certo è che sarà una bella giornata di sport, con incasso record per la società di piazza Coralli. Non è la prima volta che gli amaranto giocano al Matteini. Anche in occasione dell’ultima apparizione, i tifosi labronici furono posizionati in tribuna centrale e i supporter locali nel settore di gradinata. Per domenica è previsto anche un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine, per far si che rimanga solo una bella giornata di sport che, comunque vada, rimarrà negli annali della storia biancorossa.