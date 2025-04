Terranuova Traiana. Punto d'oro con il Livorno ma i risultati delle altre rovinano la festa...

Arezzo, 07 aprile 2025 – Si è dunque conclusa con il risultato di 1-1 la sfida tra Terranuova Traiana e Livorno. Una partita giocata al "Mario Matteini" di Terranuova Bracciolini e che ha regalato una cornice di pubblico da sogno con circa 1000 sostenitori amaranto venuti per vedere la propria squadra tornare in Serie C quindi definitivamente nel calcio professionistico) a 4 anni dall'ultima volta. Un punto che ha permesso agli uomini di Indiani di vincere il Girone E di Serie D con 4 giornate d'anticipo anche in virtù della sconfitta nel derby umbro del Foligno contro l'Orvietana. Dal lato del Terranuova c'è il rammarico, non tanto per la prestazione, ma perchè nonostante questo punto, il club valdarnese attualmente si trova 17esima e quindi protagonista di una retrocessione diretta verso l'Eccellenza. Tutto questo a causa dei risultati negli altri campi come la vittoria della Sangiovannese contro il Poggibonsi, il successo della Triestina contro il Siena e quello della Flaminia contro l'Ostia Mare. Proprio su questi risultati si è soffermato nel post partita l'allenatore del Terranuova Becattini.

"Dispiace perchè la prestazione è stata positiva così come il punto ottenuto- ha affermato l'allenatore del Terranuova Traiana Marco Becattini-. Siamo partiti bene ma poi abbiamo lasciato spazio ad una squadra veramente che conta singoli strepitosi. Se vedo i risultati sugli altri campi purtroppo non ci ha aiutato ed ora in avanti tutte le partite saranno scontri diretti, quindi il finale di stagione è in mano a noi già a partire dalla prossima partita contro il Flaminia. "Siamo molto contenti di ciò che abbiamo ottenuto. E' stato un percorso lungo ma alla fine abbiamo fatto un campionato strepitoso - ha detto il mister del Livorno Indiani-. La partita di oggi l'abbiamo affrontata senza pensare al risultato del Foligno e siamo stati bravi a rispondere all'iniziale vantaggio del Terranuova. Peccato che nel primo tempo abbiamo attaccato tanto e sprecato altrettanto mentre nella ripresa abbiamo cercato il gol ma loro hanno lavorato bene in difesa. Insomma, se il campionato degli amaranto è in pratica già finito, anche se, ovviamente, nessuno staccherà la spina per la regolarità del campionato, per i valdarnesi è ancora tutto in gioco.