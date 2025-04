Terranuova Traiana sconfitta dal Flaminia: Becattini analizza la partita

"Una brutta sconfitta. C’è tanto rammarico perché abbiamo sbagliato approccio all’inizio". Marco Becattini non utilizza troppi giri di parole per descrivere quanto accaduto in terra laziale. La Terranuova Traiana ha fallito l’obiettivo di centrare il settimo risultato utile consecutivo, uscendo sconfitta dal Madami di Civita Castellana per 2-0 da un Flaminia che potrebbe stare in piani più alti della classifica. "Dispiace perché abbiamo fatto un primo tempo in crescendo - ha spiegato - mentre mezzora del secondo tempo è stata di netto dominio nostro. Abbiamo sbagliato una rete clamorosa con Marini e poi abbiamo preso il gol del 2-0 in malo modo. Eravamo consapevoli di giocare su un campo difficilissimo, però per come si era messa la gara nel secondo tempo c’era fiducia sul portare a casa un risultato positivo. Non ci siamo riusciti perché oltre alla loro bravura, ci siamo fatti male da soli". Nessuna giustificazione quindi, anche se il gruppo ha saputo riprendersi in varie occasioni durante un match in cui si è letto solo dallo spartito della formazione di casa. "È mancata l’umiltà di rimanere in partita fino alla fine, volevamo fare gol troppo velocemente esponendoci a contropiedi letali". Adesso due derby valdarnesi per i biancorossi, prima con il Figline e poi con la Sangiovannese. Vista la classifica corta, ancora tutto è possibile, ma i biancorossi non possono più sbagliare. La squadra riposerà per la pausa pasquale e riprenderà gli allenamenti martedì 22 aprile, fino a venerdì 25 aprile, con la rifinitura prevista per sabato 26 aprile. Domenica 27 aprile l’ultima della stagione al Matteini. Nell’occasione il Terranuova vorrà regalare una vittoria al pubblico di casa. Con l’auspicio di poter mantenere una categoria conquistata per due volte consecutive. Becattini non teme il finale di campionato: "Noi restiamo a giocarci ciò per cui eravamo partiti. Altre squadre a 180 minuti dalla fine sono a giocarsi qualcosa che magari non avevano preventivato".

Francesco Tozzi