Terranuova Traiana. Scontro quasi decisivo con l’Orvietana

Arezzo, 28 marzo 2025 – Da ora in avanti saranno sei finali. A partire da quella prossima. Il Terranuova Traiana sarà di scena questa domenica sul campo di Orvieto in una partita fondamentale per la permanenza in categoria. I giochi infatti sono ancora tutti aperti, compresa la possibilità di evitare addirittura i playout. Certamente per raggiungere questo obiettivo la squadra di Marco Becattini non dovrà sbagliare un colpo, a partire dal match di domani contro un avversario molto insidioso, reduce dalla importantissima vittoria maturata sul campo di San Giovanni Valdarno. Insomma una partita complicata.

A vantaggio dei biancorossi c'è una condizione psicofisica decisamente ottimale, come dimostra anche l'ottima prestazione di domenica scorsa al Matteini contro il Seravezza Pozzi, con una vittoria sfumata solo in pieno recupero. Due punti in più che sarebbero stati decisamente importanti per la classifica. Per questo riveste ancora più importanza la sfida in terra umbra che il Terranuova Traiana vorrà cercare di vincere. Un successo consentirebbe infatti ai biancorossi di fare un notevole salto in avanti in classifica, considerando anche le difficoltà che stanno vivendo le altre avversarie impelagate nella lotta per la retrocessione, tra cui le valdarnesi Montevarchi, Sangiovannese e Figline. Domani notte scatta l'ora legale, quindi fischio d'inizio non più alle 14,30 ma alle 15.00.