Terranuova Traiana sfida Livorno: Degl’Innocenti pronto a vendere cara la pelle

"Sembra una frase fatta, ma non abbiamo nulla da perdere". Non teme gli avversari il centrocampista del Terranuova Traiana Tommaso Degl’Innocenti, che insieme ai propri compagni, affronterà domani la capolista Livorno in quello che potrebbe essere il match promozione in serie C dei labronici. "Venderemo cara la pelle - ha affermato il giocatore ex Figline - loro vorranno chiudere la partita, noi invece abbiamo bisogno di punti per la salvezza. Ce la giocheremo come tutte le partite". Il playmaker classe 1991 ha condiviso la scelta di giocare al Matteini, ricordando che la serie D è la categoria del Terranuova, mentre gli amaranto dovrebbero militare in campionati superiori. "Non dobbiamo avere paura - ha aggiunto - d’altronde giochiamo 11 contro 11. Faremo una partita aggressiva con grande carattere, come cerchiamo di fare ogni settimana. Non appena ci concederanno qualcosa dobbiamo essere bravi a punirli, se ce la facciamo. Nelle ultime settimane abbiamo imparato tanto a soffrire e questo ci sarà utile". In occasione della partita la tribuna centrale coperta verrà riservata ai supporter amaranto, mentre la gradinata ai locali. Per i tifosi del Terranuova i biglietti potranno essere acquistati il giorno della gara alla biglietteria dello stadio, che sarà posta accanto all’ingresso della palazzina della sede. 800 i biglietti dedicati agli ospiti messi a disposizione dal Livorno esclusivamente in prevendita. I labronici accederanno all’impianto dopo aver parcheggiato nel piazzale della Fimer, proseguiranno lungo via San Giorgio, via Ciuffenna, via Gramsci, dunque in piazza Coralli entrando dall’ingresso principale. I biancorossi potranno raggiungere lo stadio percorrendo via Torino, per poi transitare sul lungofiume Ciuffenna, entrando dall’ingresso in prossimità della sede.

Francesco Tozzi