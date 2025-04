Terre di Castelli vince contro Gotico: Barbolini decisivo per i playoff

gotico

0

terre di castelli

1

GOTICO G.: Terenzio, Rosselli, Bernazzani, Rossi (77’ Molinelli), Cosenza, Milani (73’ De Matteo), Bosini (79’ Zanaboni), Franchi, Makaya, Spotti (52’ Raggi). A disp. Maccagni, Menzani, Moschetti, Gnaziri. All. Rantier

TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Gigli, Hajbi, Mondaini (81’ Baldari), Dembacaj, Pigozzi, Barbolini (79’ Azzi), Bruno, Iori, Giordano, Scarlata (65’ Hasanaj). A disp. Venturelli, Massari, Deliu, Gargano, Lamanna, Esposito. All. Domizzi

Arbitro: Mariano di Bologna

Reti: 13’ Barbolini

Note: ammoniti Cosenza, Gigli, Milani, Molinelli

Dopo un mese il Terre di Castelli torna a vincere e salendo al 4° posto tiene viva la fiammella playoff, che ad oggi non ci sarebbero per il -8 dalla Vianese terza, da ridurre fino a un massimo 6 nelle ultime due giornate. Dopo 2’ Scarlata spara su Terenzio. Al 5’ Gigli da fuori area impegna ancora il portiere di casa con un tiro indirizzato a fil di palo. Al 11’ bella incursione di Iori ma il suo tiro-cross non viene intercettato da nessuno dei compagni. Al 13’ punizione di Scarlata dalla quale scaturisce una mischia con palla che arriva a Barbolini che spara sotto la traversa l’1-0. A questo punto il Terre controlla il gioco di fatto non correndo mai alcun rischio vero. Secondo tempo in controllo per gli oronero che rischiano solo al 20’ con un tiro del nuovo entrato Raggi che esce di poco. Al 83’ è invece il Terre ad avere il colpo del ko con Baldari che si invola verso la porta in solitudine, salta il portiere ma poi si fa recuperare la conclusione da un difensore.