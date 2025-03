Terza categori: questa sera (21) la capolista San Felice sfida il Cerbaia. Poker del Bottegone alla Ligacutiglianese

Il ventiseiesimo turno del campionato di Terza Categoria si concluderà stasera, perché a causa dell’allerta meteo dello scorso sabato è stato disposto il rinvio di due gare. La capolista San Felice scenderà in campo alle 21 contro il Cerbaia, con l’obiettivo di portare a dieci lunghezze l’attuale margine sul Sarripoli (che resta in seconda posizione dopo l’1-0 rifilato al Montale Pol.90 Antares).

Continua l’avanzata del Bottegone: Barontini, Menichini, Donati e Lunghi hanno messo la firma sul 4-0 interno rifilato alla Ligacutiglianese che vale la terza piazza. Davanti al Capostrada, che ha sconfitto di misura il Ramini (con gol di Santini). Occhio però al Valenzatico, che potrebbe mettere la freccia: i quarratini devono però far risultato a Cerreto Guidi nella tana dello Sporting Lazzeretto, a sua volta in corsa per un posto in zona playoff.

Più in basso, c’è il San Piero: Formato ed un’autorete degli ospiti hanno certificato il 2-0 interno sull’Hitachi Pistoia (che sempre stasera alle 21 dovrebbe recuperare l’incontro con il Montale). Mugnaini da un lato e Bruschi dall’altro hanno messo la firma sotto l’1-1 finale maturato fra lo Sporting Casini e l’Olmi. Ed un assolo di Benedetti ha permesso all’Olimpia Pistoiese di prevalere per 1-0 su un Prato Nord U21 ormai sempre più in crisi di risultati.

Anche le compagini della Valdinievole inserite nel girone di Lucca dovranno recuperare i rispettivi impegni: sempre per le ordinanze di chiusura degli impianti pubblici dettate dal maltempo, sono infatti state rinviate Traversagna–Atletico Marginone, Real Borgo Pittini–Bioacqua Le Case e Veneri–Lammari. Dal quadro escono insomma campionati decisamente frammentati. Ma proprio per questo (quasi) ogni scenario resta ancora aperto.

Giovanni Fiorentino