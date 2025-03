Terza categoria. Al Pontecosi la Coppa provinciale

Pontecosi Lagosi’ 1Aquila Sant’Anna 0

PONTECOSI LAGOSI’: M. Martini Adami, Massei, Tortelli (Pedreschi), Angelini (R. Martini Adami), Bertoncini, Magazzini, Lunardi, Marigliani, Frediani, N. Bonini, Michele Bonini (Bertucci). (A disp.: Guidetti, Bechelli, Marchetti, Morotti, Bruni, Pedreschi, Serani). All.: Marco Bonini.

AQUILA SANT’ANNA: Discini, Sebastiani, Genovali (Caturegli), Del Barga (Panelli), De Cicco, Bernardi, Di Martino (Nucci), Morelli (Matelli), Lena (Martini), Carro, Ben Amor. (A disp.: Martinelli, Kaja, Amato, Di Marco). All.: Medori.

Arbitri: Castorina di Lucca.

Rete: 20’ st Michele Bonini.

GHIVIZZANO - E’ il Pontecosi Lagosì che si aggiudica la 27ª Coppa Provinciale di Terza categoria (5° Memorial Simi, Davini, De Luca). Sul sintetico dell’"Elso e Rolando Bellandi" di Ghivizzano Pontecosi e Aquila hanno dato vita ad un bel match. Primo tempo in parità, con le due squadre che hanno creato buone occasioni. Nella ripresa parte meglio il Pontecosi che, al 20’, riesce a passare in vantaggio, grazie ad una rete siglata da Michele Bonini. L’Aquila cerca di pareggiare, ma non ci riesce, pur offrendo una buona prova.

A. Lomb.