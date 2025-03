Terza categoria. Buonconvento e Montepulciano stazione a braccetto, ora sono a +12. Nel girone aretino solo sconfitte, Chianciano frena dopo la Coppa

Distanze immutate (cinque punti) tra il Buonconvento ed il Montepulciano Stazione al vertice del girone senese del campionato di terza categoria: entrambe hanno vinto, ma la notizia è data dal pareggio del Quercegrossa che porta a 12 le lunghezze tra la seconda e la terza. Se il campionato finisse così, non ci sarebbero i play-off! Ma andiamo con ordine. Il Buonconvento ha vinto ad Ancaiano per 2-1 (reti di Caccamo e Pittalis da una parte e di Ferrandi dall’altra) mentre il Montepulciano Stazione l’ha spuntata per 4-3 in casa con un coriaceo Geggiano (tripletta di Mazzolai e gol di Sallami, e per gli ospiti Pieri, Natali e Rinaldi). Il Quercegrossa invece non è andato oltre il 2-2 in casa con il Pievescola, venendo raggiunto al terzo posto dal Monticchiello vittorioso per 1-0 a Rapolano (rete di Andreini). Il Castellina Scalo, quinto e ancora in lotta per i play-off (sempre che si disputino…) ha vinto con un chiaro 3-0 in casa con il Chiusdino, grazie alle reti di Monteverde, Schiano e Prazza. Il resto è accademia: ovvero onorare i valori dello sport e programmare il futuro. In tale ottica, lo Sporting Gracciano ha vinto il derby intracomunale con l’Agrestone per 4-1 (doppietta di Lotti, Pesce ed un autogol per i locali e Lapucci per gli ospiti) ed il Sant’Albino ha superato per 2-0 il Monteriggioni (Vata e Cozzi Lepri). Virtus Biancoazzurra-Montanina si giocherà stasera.

Nel girone aretino amaro tris di sconfitte per le nostre tre squadre. La Virtus Chianciano, a quattro giorni dal trionfo nella Coppa provinciale, ha ceduto per 1-0 a Monsigliolo: ora deve ritrovare la concentrazione dopo i meritati festeggiamenti… Il Petroio ha invece perso per 3-0 in casa della Monterchiese penultima, mentre il Montallese si è fatto battere in casa dal forte Strada San Niccolò per 4-2 (Balliu e Hamiti i goleador). Giornataccia!

Giuseppe Stefanachi