Terza categoria. Buonconvento vince contro il Trenino e prende il volo

Risposte chiare e nette sono arrivate dalle due grandi sfide che hanno riguardato l’alta classifica nel girone senese del campionato di Terza categoria: il Buonconvento ha battuto per 2-0 il Montepulciano Stazione (reti di Caccamo e Borgogni) portando a cinque i punti di vantaggio nei confronti del "Trenino", mentre il Quercegrossa è andato a vincere a Monticchiello per 1-0 (ha segnato Crocetta) scavalcando i bianconeri al terzo posto della graduatoria. E, come se non bastasse, già si entra nel clima della finalissima della Coppa Provinciale in programma mercoledì sera alle 20.45 a Montepulciano tra Buonconvento e Virtus Chianciano. Tornando al campionato, bella vittoria del Castellina Scalo in casa con la Virtus Biancoazzurra per 4-1 con marcature firmate da Schiano (doppietta), Boscagli e Grippo per gli amaranto e da Berti per i valdelsani. Le altre partite non riguardavano la zona play-off, ma sono comunque state avvincenti e combattute: Chiusdino-Sporting Gracciano 2-0 (Vichi e Kamara), Geggiano-Sant’Albino 3-0 (Heugap, Nuti e Natali), Pievescola-Montanina 2-0 e vittoria del Rapolano in casa del Monteriggioni per 4-1 (doppietta di Ettoufi, Cenni e Affane, mentre Tortoriello ha segnato per i locali). Agrestone-Ancaiano è stata rinviata per il maltempo.

Nel girone aretino la Virtus Chianciano ha fermato sull’1-1 la supercapolista Faellese grazie ad una rete di Bonaventura. Bella vittoria interna in rimonta del Petroio sulla Pietraia per 3-1: le reti sono state siglate da Lorenzini (autore di una doppietta) e da Trabalzini. Giornata invece da dimenticare per il Montallese: ne ha presi cinque in casa della forte Tuscar. Riprendersi subito: domenica ci sarà lo Strada Niccolò!

Giuseppe Stefanachi