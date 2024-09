Terza Categoria. Capraia a valanga. Cade il Cortenuova

Due partite ufficiali e altrettante goleade senza subire reti. Non poteva cominciare meglio la stagione del Capraia, che legittima così tutte le proprie ambizioni di promozione. Dopo aver rifilato una cinquina al Malmantile nell’andata del primo turno di coppa, i gialloblu hanno travolto 9-0 anche il Serravalle al debutto nel girone A di Terza Categoria fiorentina (3-0 al termine del primo tempo). Mattatori della gara Ciulli e Pellegrini, autori rispettivamente di una tripletta e una doppietta. Di Pagliai, Allegri, Cassandro e Boni le altre marcature dei ragazzi di mister Costoli. Nello stesso raggruppamento è finita a reti bianche la sfida tra Marcialla City e San Vincenzo a Torri, remake di quella di coppa andata in scena pochi giorni prima e terminata 3-0 per i padroni di casa.

Anche stavolta la squadra di Signorini parte bene sfiorando subito il gol con Maravigli (autore di una doppietta in coppa), ma subito dopo è salvata dal proprio portiere Alfaioli che neutralizza un rigore concesso agli ospiti. Nella ripresa entrambe le squadre accusa la stanchezza e gli spazi si ampliano con il Marcialla che va vicino al gol con Dei e Casamonti, mentre il San Vincenzo a Torri oltre a colpire un palo trova ancora sulla sua strada uno strepitoso Alfaioli.

Infine, nel posticipo di lunedì scorso sconfitta casalinga per il Cortenuova, superato 4-1 al Brandani di Montelupo dal neo retrocesso Eurocalcio Firenze. Dopo un primo tempo equilibrato, chiuso sull’1-1 con la rete empolese di Corsinovi, i fiorentini hanno calato il poker nella ripresa. Intanto i team locali inseriti nel girone B di Pisa hanno conosciuto il proprio calendario, via il 5 ottobre (come a Lucca dove sarà impegnato il Galleno). Il Calasanzio esordirà ospitando Le Melorie mentre il Ponte a Elsa andrà a far visita al Montopoli e il Ponzano riceverà il Treggiaia. Giovani Fucecchio 2000-Casenuove Gambassi primo derby stagionale. Nel girone pistoiese, invece, sabato prossimo lo Sporting Lazzeretto debutterà ad Agliana contro il San Piero.