Terza Categoria. Capraia dilaga 5-1 e allunga in vetta. Vittoria del Calasanzio a Gambassi

Prova di forza del Calasanzio, nuova capolista solitaria del girone B di Terza Categoria di Pisa dopo aver vinto lo scontro al vertice di Gambassi contro il Casenuove. Al vantaggio di Bianco all’11’ ha fatto seguito il micidiale uno-due piazzato nel giro di un minuto intorno all’ora di gioco da Taddei e Gjelaj. Il Casenuove Gambassi riesce poi solo ad accorciare le distanze al 70’ con Volpini. Così, al secondo posto del medesimo raggruppamento con 2 soli punti di ritardo e uno in più dei valdelsani ora c’è il Ponte a Elsa, che con la doppietta di Pisano regola 2-1 in casa il Monteserra. A meno uno dai play-off troviamo poi il Ponzano, capace di espugnare il campo del Montopoli con le reti di Narducci e Caria. Niente da fare invece per il Giovani Fucecchio 2000, superato 3-0 a domicilio dal Perignano.

Passando al girone A di Firenze l’impresa di giornata la firma il Serravalle, che sebbene privo di diversi elementi e addirittura in nove contro undici negli ultimi 20 minuti di gara impone il pari al quotato Marcialla. Gli ospiti chiudono la prima frazione in vantaggio grazie a Casamonti, lesto ad approfittare di un errato retropassaggio al portiere, ma nella ripresa i ragazzi di mister Mauri pareggiano con Banti sugli sviluppi di un corner. Il Marcialla viene così scavalcato al secondo posto dal San Polo e scivola a meno 5 dalla capolista Capraia, dilagante 5-1 a Calenzano con doppietta di Ciulli e centri di Boni, Cioni e Rosi. Infine il Cortenuova cade 4-1 sul campo dello Scandicci San Giusto (di Brienza il gol della bandiera empolese).

Nel torneo pistoiese il Lazzeretto cede 3-1 a Pistoia contro il Valenzatico nonostante avesse chiuso in vantaggio il primo tempo grazie a Morelli. I biancorossi restano comunque a sole 3 lunghezze dai play-off. Infine, pari a reti bianche nel girone B di Lucca per il Galleno, ora terzultimo a quota 7.

Si.Ci.