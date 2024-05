Terza Categoria. Compagnia dell’Albero. Sconfitta a sorpresa. Male anche Lugo

Due grandi sorprese nel primo turno dei playoff di Terza. In entrambi i gironi, sono cadute le due squadre in lizza meglio piazzate – si parla di 3° posto – al termine della stagione regolare, visto che le seconde classificate (Mezzano e Pro Loco Reda) entreranno in lizza al prossimo turno. Nel girone A perde in casa la Compagnia dell’Albero, una delle candidate per la vittoria finale, alla quale non bastano i gol di Petito e Corselli per avere ragione della Polisportiva Camerlona che segna tre reti e passa in semifinale dove, come da regolamento, affronterà il Mezzano. Si affronteranno, poi, in semifinale Coyotes e Carpinello, in grado di regolare rispettivamente Atlas (2-1) e Junior Cervia (4-2 ai supplementari). Stesso esito nel girone B: lo Sporting Lugo perde 2-3 in casa col Villanova, quest’ultima approda alla semifinale dove affronterà la Pro Loco Reda. Bene il Prada di Francia (foto) e Lugo, vittoriose su Biancanigo (1-0) e Giovecca (6-2). Risultati Terza Categoria, quarti playoff. Girone A: C. Albero-Pol. Camerlona 2-3 (Poletti, Corselli (Calb), Bini, aut. Vitali e Cevenini), Coyotes-Atlas 2-1 (Tura, Baldi (C), Molducci), Junior Cervia-Carpinello 2-4 dts (2 De Pace (JC), Masotti, Fiorentini, Masotti, Donati). Semifinali: Mezzano-Pol. Camerlona e Coyotes-Carpinello. Girone B: Sporting Lugo-Villanova 2-3 (Madonna e Quintè (SL), Etuss, Barrella, Paladi), Prada-Biancanigo 1-0 (Casadio), Lugo-Giovecca 6-2 (Smecca, Borakaj, Smecca, Ricci Frabattista, Poggiali e Cumali (L), Boulkalil, Guerra). Semifinali: Pro Loco Reda-Villanova e Prada-Lugo.

u.b.