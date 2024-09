Terza categoria con solite divisioni. Versiliesi in 5 a Massa e 3 a Lucca

Terza categoria pronta per la stagione 2024/2025. Il campionato comincerà sabato 5 ottobre mentre il via alla Coppa provinciale sarà dal 21 settembre.

Le squadre versiliesi in questa annata ai nastri di partenza saranno otto: le confermate in categoria dalla scorsa stagione Bargecchia, Montagna Seravezzina, Retignano, Sporting Forte dei Marmi, Sporting Marina e Stiava più la retrocessa dalla Seconda categoria Lido di Camaiore e la rinunciataria alla promozione in Seconda (dopo aver vinto la Terza, nel girone apuano) SalaVetitia Seravezza FC. Anche quest’anno, purtroppo, le versiliesi non saranno tutte insieme nello stesso campionato. C’è stata una nuova divisione, dovuta principalmente alla carenza di squadre nella Terza categoria di Massa Carrara dove c’erano soltanto 9 società della provincia apuana iscritte: 4 le lunigianesi (Monti, Gragnolese, Fosdinovo e Podenzana) più le 3 del litorale (Spartak Apuane, Attuoni Avenza e Don Bosco Fososne) e le 2 new-entry (Virtus San Marco Luni e Cinquale).

A completamento del girone dunque sono state accorpate dalla limitrofa provincia di Lucca ben 5 versiliesi così da portare il girone unico a 14 squadre: si tratta del Seravezza FC campione in carica, della Montagna, dello Sporting Marina, del Retignano e dello Sporting Forte. Quindi le uniche 3 versiliesi rimaste nel girone A di Lucca sono Bargecchia, Lido e Stiava.