Terza categoria, confronto inedito in campionato. Il Fano con il Novilara, Bruscia:: "Inizia l’anno del cinquantesimo»

Novilara-Fano Calcio (oggi alle 14,30 a Santa Maria dell’Arzilla) è un’altra di quelle partite destinate a finire nella storia delle squadre avversarie dei granata. "Per noi è un bel avvenimento la gara di oggi contro il Fano – dice Eliseo Bruscia storico dirigente del Novilara – perché quest’anno abbiamo l’occasione di festeggiare i 50 anni della fondazione contro una squadra importante come il Fano. E siccome siamo abituati a fare anche il terzo tempo, penso che alla fine sarà una festa per tutti. Sarà un incontro che sicuramente ci ricorderemo per un bel po’".

Il confronto è di quelli di alta classifica, con il Fano (33 punti) che guida il girone in solitaria e il Novilara che è terzo (28 punti), a due soli punti dalla seconda piazza occupata dal Real Metauro (30) e dunque con la possibilità di giocarsi le chance per la promozione. "In questo mezzo secolo di vita – continua Eliseo Bruscia – abbiamo veleggiato tra la terza e la seconda categoria dimostrando sempre di essere una squadra tenace e combattiva. Quest’anno abbiamo la possibilitò di guadagnarci i playoff grazie a un ruolino di marcia importante, con nove vittorie e sole due sconfitte. Cerchiamo di vivere i valori dello sport, al di là della classifica, come nella tradizione del Novilara e dei dirigenti, molti purtroppo non ci sono più, che hanno animato questa fantastica storia che racconteremo nella prima settimana di settembre, per il cinquantesimo. Abbiamo grande rispetto del Fano e come sempre scenderemo in campo per una gara sportiva e di amicizia. Sarà per noi un appuntamento unico, non era mai accaduto nella nostra storia di incontrare il Fano in campionato. Colgo l’occasione per ringraziare tutti quelli che si stanno impegnando e si impegneranno per il nostro cinquantesimo e tutti quelli che hanno collaborato con il nostro club".

Oltre alle insidie del campo sintetico – dove non gioca abitualmente – il Fano dovrà quindi vedersela contro una formazione agguerrita che punta a rovinare il ruolino di tutte vittorie finora conquistate. Mister Spendolini spera di mandare in campo la migliore formazione, avendo quasi tutti i giocatori a sua disposizione. La scelta degli uomini sarà dettata dal modulo di gioco che il tecnico fanese intenderà adottare contro il Novilara: il 4-3-3 oppure il 4-3-1-2.

