TERZA CATEGORIA. Coppa: Aquila passa. Sorteggio tra. New Team e Lagosì

L’Aquila Sant’Anna è la prima semifinalista della Coppa provinciale di Terza Categoria. La formazione lucchese ha battuto 2-1 lo Spianate. Il match lo sbloccano i padroni di casa, nel primo tempo, grazie ad un rigore trasformato da Brachini. L’Aquila Sant’Anna pareggia con Bindini nella ripresa e ribalta, poi, il risultato con Panelli, conquistando, così, il passaggio del turno. L’altra sfida era Filicaia Diavoli Rossi e New Team, terminata 1-1. New Team in vantaggio subito nella ripresa con il gol di Landucci; pareggio di Morelli nel recupero.

Adesso ci sarà il sorteggio per sapere chi accederà alla semifinale tra New Team e Pontecosi Lagosì, le due formazioni che nel girone hanno segnato più gol. Alessia Lombardi