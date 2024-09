Terza categoria. Coppa, Cerreto a valanga. Il programma del fine settimana

Ecco un nuovo importante turno di Terza Categoria. Alle 16.30 di oggi il Marcialla riceve il Malmantile, mentre alle 15.30 il Lazzeretto ospita il Capostrada. Ma vediamo anche gli ultimi risultati delle squadre locali. In settimana i cerretesi hanno travolto per 6-2 in coppa il Galleno (Leskaj su rigore e Scannerini) con i gol di Demiri (2), Biondi, Governi e Boni più un’autorete. Domani, infine, alle 15 è in programma il match Capraia-San Vincenzo a Torri e alle 15.30 si disputerà la gara Eurocalcio Firenze-Serravalle.