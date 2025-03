Terza categoria - Coppa provinciale. Stasera finale Aquila-Pontecosi

Questa sera, alle 20.30, all’ "Elso e Rolando Bellandi" di Ghivizzano, Aquila Sant’Anna e Pontecosi Lagosì si contenderanno la 27ª edizione della Coppa provinciale, 5° "Memorial Pierluigi Simi, Giancarlo Davini ed Enrico De Luca". Sarà una bella finale tra due formazioni che hanno fatto un ottimo percorso.

Il Pontecosi, nel primo turno, ha battuto nella doppia sfida il Baston Villa Qrv; alla fase successiva ha pareggiato con Filicaia e New Team ed in semifinale ha battuto 4-3 il Lammari. L’Aquila Sant’Anna, nella prima fase, ha pareggiato per due volte contro il San Vito; mentre, nel secondo turno, ha avuto la meglio su Calcistica Popolare Trebesto e Spianate; in semifinale ha battuto l’unica formazione versiliese rimasta in corsa, il Montagna Seravezzina, ai calci di rigore, dopo che il match era finito in parità.

Questa sera, in caso di parità al termine dei novanta regolamentari, si procederà con i tempi supplementari e, nel caso dovesse persistere la parità, si andrà ai calci di rigore per decretare la vincitrice. Ad arbitrare la sfida tra Pontecosi Lagosì e Aquila Sant’Anna sarà Francesco Castorina di Lucca.

Al. Lomb.