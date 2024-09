Terza Categoria, Coppa Provinciale: Casenuove Gambassi ko 3-1. Cortenuova show. Ipoteca sugli ottavi

Esordio con il botto per il Cortenuova, che espugnando per 3-1 il campo del Casenuove Gambassi ha messo una seria ipoteca sul passaggio agli ottavi di Coppa Provinciale di Terza Categoria Firenze. Il tris dei ragazzi di Lucchesi è stato firmato da Brienza su rigore, Lucente e Travia mentre per i termali è andato in gol Robaj, sempre dal dischetto. Ritorno a campi invertiti il 16 ottobre. A reti bianche, invece, la sfida interna del Marcialla City contro il San Vincenzo a Torri nel triangolare che comprende anche l’Atletico Valdipesa. Ora il 25 settembre sarà il Marcialla a far visita all’Atletico Valdipesa. Suddivise intanto anche le squadre tra le delegazioni provinciali per formare i vari campionati, con i 10 team locali che sono stati divisi tra Firenze, Pisa e Pistoia.

Partiamo dal girone A fiorentino, dove oltre alle confermate Capraia, Marcialla City e Serravalle è stato inserito il neonato Cortenuova. Le avversarie saranno Atletico Valdipesa, Calenzano, Duccio Dini, EuroCalcio Firenze, Malmantile, Peretola, Quinto, San Paolino, San Polo, San Vincenzo a Torri e Scandicci San Giusto. Il via il prossimo weekend con il derby Capraia-Serravalle, mentre il Cortenuova ospiterà l’EuroCalcio e il Marcialla riceverà ancora il San Vincenzo a Torri dopo la sfida di venerdì sera in coppa. Lo Sporting Lazzeretto è invece ‘migrato’ nel torneo pistoiese a girone unico con Sarripoli, Capostrada, Cerbaia, Ligacutiglianese, Montale Antares, Olimpia Pistoiese, Olmi, Hitachi, Prato Nord, Ramini, San Felice, San Piero, Casini, Valenzatico e Bottegone. Ancora da definire il calendario della manifestazione.

Infine, come nella passata stagione restano su Pisa Calasanzio, Giovani Fucecchio 2000, Ponte a Elsa e Ponzano con l’aggiunto del neonato Casenuove Gambassi. Le altre componenti sono Le Melorie, Casciana Termelari, Casteldelbosco, Montopoli, La Borra, Oltrera, Perignano, Monteserra, Santa Maria a Monte, Stella Azzurra e Treggiaia. Anche in questo caso non è ancora stato ufficializzato il calendario dei vari incontri.

Simone Cioni