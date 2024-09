TERZA CATEGORIA. Coppa Provinciale. Finalmente si parte

Al via la stagione ufficiale anche per la Terza categoria che oggi scenderà in campo per il primo turno di Coppa Provinciale. Sono tre triangolari e tre accoppiamenti. Ribolla e Alta Maremma subito in campo nel derby mentre lo Sticciano di Riccardo Papini (foto) oggi osserva il turno di riposo. Braccagni e Atletico Grosseto invece giocheranno in gare di andata e ritorno (il 22 settembre). Civitella-Batignano si sfidano con lo Scansano spettatore interessato che giocherà invece il 22 ed il 16 ottobre; idem per il Capalbio che è inserito nel girone di Orbetello Scalo e Pitigliano. Gare di andata e ritorno per Alberese-Rispescia e per Semproniano-Montiano. Programma: alle 15.30, Ribolla-Alta Maremma, Braccagni-Atl. Grosseto, Civitella-Batignano, Orbetello Scalo-Pitigliano, Semproniano-Montiano; alle 17 Alberese-Rispescia.